YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü - Son Dakika
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YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü

20.06.2022 18:02

Osmaniye'de YKS'ye gireceği esnada kimliğini unuttuğunu fark edince durumu polislere bildirdi. Ailesine ulaşmaya çalışan polislere söylediği "Annem de babam da vefat etti" sözleriyle yürek dağlayan Ayşe Sabancanlı yaşadıklarını anlattı. "Babam akciğer kanseriydi" diyen Ayşe, ALS hastası annesinin gözlerinin önünde vefat ettiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi'nde giren Ayşe Sabancanlı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancanlı'yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Polise verdiği 'Annem de babam da vefat etti' cevabıyla milyonların yüreğine dokundu! İşte Ayşe'nin hikayesi

Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı kameralara anbean yansıdı.

Polise verdiği 'Annem de babam da vefat etti' cevabıyla milyonların yüreğine dokundu! İşte Ayşe'nin hikayesi

"BİZ HER ZAMAN AYŞE'NİN YANINDA OLACAĞIZ"

Yaşanılan olayın Türkiye genelinde geniş yer bulmasının ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ayşe Sabancanlı ile valilik makamında görüştü. Makam girişinde Ayşe'yi karşılayan Vali Yılmaz, daha sonra bir süre Ayşe ile sohbet etti. Sohbetin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, Ayşe'nin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Ayşe'nin verdiği cevaptan dolayı duygulandığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Bende Ayşe'nin sınava geç kaldığını medyadan öğrendim. Ayşe'nin o günkü davranışı ve verdiği cevaplar bütün Türkiye'yi olduğu gibi tabi bizi de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız, her zamanda yanında olacağız. Tabi Ayşe sonuçta sınava girdi, girmeseydi çok üzülürdük. Ayşe davranışıyla çokta örnek bir davranış sergiledi. İnşallah bu şekilde hedefine gidecek" dedi.

Polise verdiği 'Annem de babam da vefat etti' cevabıyla milyonların yüreğine dokundu! İşte Ayşe'nin hikayesi

"ANNEME AĞABEYİMLE BEN BAKTIM"

Anne ve babasının ölümünden bahseden Ayşe, "Babam 2016 yılında vefat etti. Liseye daha yeni başlamıştım. Akciğer kanseriydi. Daha sonra yatalak hasta oldu. Babama annem baktı, daha sonra da vefat etti. Annem de 2021 yılı Ağustos ayında vefat etti. Annemin ALS hastalığı vardı. Annem de yatalak hasta oldu. Anneme de ağabeyimle ben baktım. Annem gözümün önünde evde vefat etti" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YKS'de polisin sorduğu soruya 'Annem de babam da vefat etti' cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü - Son Dakika
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