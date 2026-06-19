YKS İçin Milli Maç Yayını İptal - Son Dakika
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YKS İçin Milli Maç Yayını İptal

19.06.2026 15:06
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Eskişehir'de YKS nedeniyle milli maç yayını iptal edildi, gençlerin motivasyonu öncelikli.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek gençlerin motivasyonunu korumak amacıyla Dede Korkut Parkı'nda Türkiye-Paraguay milli maç yayını için dev ekran kurulmayacağını açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Dede Korkut Parkı'nda planlanan milli maç yayınının iptal edildiğini duyurdu. İl Başkanı Albayrak, sınava girecek öğrencilerin sükünetinin ve motivasyonunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

"Gençlerimiz her şeyden önemlidir"

Gençlerin geleceğini etkileyecek bu kritik süreçte ortak duyarlılık çağrısında bulunan Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hemşehrilerim, Bu hafta sonu YKS'ye girecek gençlerimizin sükünetini ve motivasyonunu korumak bizler için her şeyden önceliklidir. Bu hassasiyetle, 20 Haziran Cumartesi günü Dede Korkut Parkı'nda herhangi bir dev ekran kurulmayacak ve Türkiye - Paraguay maçının yayını yapılmayacaktır. Hem hayallerine koşan evlatlarımıza zihin açıklığı, hem de Ay-Yıldızlı formamızı terletecek A Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Ortak duyarlılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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