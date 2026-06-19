İzmir'de Sınav Önlemleri Nedeniyle 20 Haziran'daki Dev Ekrandan Maç Yayını Etkinliği İptal Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Sınav Önlemleri Nedeniyle 20 Haziran'daki Dev Ekrandan Maç Yayını Etkinliği İptal Edildi

19.06.2026 12:44  Güncelleme: 14:05
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İzmir Valiliği, 20-21 Haziran'daki YKS nedeniyle gürültüye neden olacak etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi de Türkiye-Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal etti.

(İZMİR) - İzmir Valiliği, 20- 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle aday ve görevlilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşımını engelleyebilecek ve gürültü kirliliğine neden olacak etkinliklere izin verilmeyeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu önlemler kapsamında 20 Haziran'da Türkiye- Paraguay futbol karşılaşmasının dev ekrandan yayın etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. İzmir Valiliği ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla, adayların ve görevlilerin zamanında sınav binalarına ulaşımlarının sağlanmasının önemine dikkat çekti ve sınav binalarının bulunduğu bölgelerde konser, sosyal etkinlikler, bakım onarım çalışması gibi nedenlerle çevre ve gürültü kirliliğine meydan verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Alınan bu önlemler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 Haziran günü saat 06.00'da Türkiye ve Paraguay milli futbol takımları arasında oynanacak karşılaşma için planladığı Bornova, Konak, Karşıyaka ve Buca'da dev ekrandan maç yayını etkinliği iptal edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Sınav Önlemleri Nedeniyle 20 Haziran'daki Dev Ekrandan Maç Yayını Etkinliği İptal Edildi - Son Dakika

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