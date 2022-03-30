YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer - Son Dakika
Üye Girişi

YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer

30.03.2022 19:26
YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer

- YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer Van'ın Erciş ilçesinde YKS'ye hazırlanan öğrenciler için seminer düzenlendi.

- YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde YKS'ye hazırlanan öğrenciler için seminer düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle kaymakamlık konferansa salonunda öğrencilere yönelik seminer düzenlendi. Burada konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik seminerlerinin devam ettiğini belirterek, "Akademik başarıyı artırma, eğitimde mutluluk ve stres yönetimi programında bir aradayız. Bilim ve ilim dünyası, klasik eğitim sistemini aşarak üst düzey pedagojik öğrenmeler, yapay zeka, robotik uygulamalar, yüksek teknoloji, inovasyon ve ar-ge bağlamında yeniden şekillenmektedir. Bu önemli eğitimde katkılarından dolayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin dekanına ve hocalarımıza, Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Alhan Hocamız teşekkür ederim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise semineri kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle Yüzüncü Yıl Üniversitesinin işbirliğinde düzenlediklerini belirterek, "Özellikle YKS'ye hazırlanan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu hazırlık sürecini önemsiyoruz. Bu yönüyle de seminerimiz faydalı olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Fuat Tanhan, YKS'ye hazırlıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, çalışma teknikleri ve başarının sırrından bahsetti.

YORUMLAR
500
Sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı Sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hisarcık, Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement