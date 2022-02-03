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Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi - Son Dakika

Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

03.02.2022 15:40
Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurunun yerini kar yağışına bırakmasıyla karla kaplanmaya başlanan köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurunun yerini kar yağışına bırakmasıyla karla kaplanmaya başlanan köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kent genelinde geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana kar yağışının ara vermesinin ardından yağışlar bugün tekrar başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri tekrar teyakkuza geçti. İlçelerde kapanan köy yollarına anında müdahale eden ekipler kar kürüme araçlarıyla yollarda çalışma başlattı. Şuhut ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışına da müdahale eden ekipler, iş makinesi ve İl Özel İdare personelleri ile yolda kalan araçları da kurtarıyorlar. - AFYONKARAHİSAR

Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi
Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi
Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi
Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi

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Pazartesi, Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi - Son Dakika
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