YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi\'ni ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek bir dizi programa katıldı. Özvar, üniversite yönetimiyle bir araya geldi, açılışlara katıldı ve öğrencilerle sohbet etti. YÖK Başkanı, üniversitelerin dışarıya açılmasını ve nitelikli eğitimin yanı sıra ülkenin kalkınmasına katkı sağlamasını vurguladı.

20.05.2024 21:58
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Düzce Üniversitesi'ni ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, onur konuğu olarak bir dizi programa katılım sağladı.

İlk olarak Rektörlük önünde karşılanan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Düzce Üniversitesi Yönetimiyle bir araya geldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi Anı Defteri'ni imzaladı. Rektör Sözbir, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Düzce Üniversitesi'ne ziyaretinden onur duyduklarını dile getirerek kendilerine hediye takdiminde bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından Yığılca'daki DAGEM merkezinde düzenlenen "20 Mayıs Dünya Arı Günü Seremonisi" ile Düzce Üniversitesi programına devam etti. Ardından Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesi Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Nedim Sözbir, Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Ali Öztürk, Prof. Dr. Serkan Torun, Genel Sekreter Nihat Yıldız ve öğretim üyeleri tarafından kesildi.

Botanik ve Doğa Müzesi, İstanbul'da Bahçe ve Çiçek Sergisi ile Botanik Bahçesi'ni ziyaret eden Erol Özvar, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi hakkında bilgi aldı.

"Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesi" dahilinde Düzce Üniversitesi'nde hizmet vermeye başlayan Fındık Dönüşüm Merkezi'ni de ziyaret eden Özvar, daha sonra Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin de yer aldığı Düzce Üniversitesi Senatosu'na katıldı.

Öğrencilerle ve akademisyenlerle bir arada olmayı önemsediklerini, YÖK'ün fikirlerini, vizyonunu ve perspektifini üniversitelerle paylaşmak istediklerini belirten YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin de görüşlerini alarak sinerji oluşturmak istediklerinin altını çizdi. Düzce Üniversitesi'nin genç nesil üniversite olarak önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra Türk yükseköğretim sistemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yükseköğretim sisteminin dünya ile mukayese edildiğinde diğerlerinden farklılık gösteren özelliklerinden birini, erişilebilir olması şeklinde açıklayan Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin dışarıya açılmasını, yabancı öğrencilerle yabancı akademisyenlerle daha fazla beraber olmasını istediklerini ve yabancı düşmanlığına karşı olduklarını sözlerine ekledi. Üniversitelerin nitelikli eğitimin yanı sıra, ülkemizin hem genel, hem de bölgesel kalkınmasına daha fazla katkı sağlaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erol Özvar, bunun yetişmiş, üretken, dinamik araştırma kapasitesi ile olacağını vurguladı. Öğrencilerle de sohbet ederek onların üniversite eğitimi, kampüs yaşamı ve kariyer noktasındaki görüşlerini de dinleyen Prof. Dr. Erol Özvar'a Düzce Üniversitesi öğrencileri, kendileriyle bir araya gelmesi ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Düzce Üniversitesi programı, Düzce Üniversitesi Senatosu'nun ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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