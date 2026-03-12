Mahalleli istiyor, Diyargaz reddediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yolatı Mahallesi sakinleri, doğal gaz hattı çekilmesi için defalarca Diyargaz'a başvurduklarını ve taleplerinin her seferinde geri çevrildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Yenişehir'e bağlı Yolatı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalledeki alt yapı sorunlarının çözülmesini istiyor. Mahalle sakinleri, defalarca başvuru yapmalarına rağmen mahalleye doğal gaz hattının çekilmediğini iddia etti. Mahallede özellikle yaz aylarında içme suyunun yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, yolların çukur içinde olduğunu ve yeterince kasis bulunmadığını ifade etti. Mahalledeki okulun önünde araç trafiğinin yoğun olduğunu aktaran vatandaşlar, çocukların can güvenliğinin tehlikeye girdiğini dile getirdi.

Yolaltı Mahalle Muhtarı Suzan Altıntaş, mahallede yaşanan sorunların çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Altıntaş, "Muhtarlığım döneminde bir sürü eksikliğimizin olduğunun farkına vardım. Örneğin doğal gazımız yok. Tüm ilde neredeyse var, bizim mahalleye gelince verilmiyor. Neden verilmiyor? Bizim suçumuz, günahımız ne? Kadınlarımız odayı ısıtıyor, salona geçince, mutfağa geçince donuyorlar. Banyoda çocuklarına banyo yaptıramıyorlar. Ben onların evine gidince utanıyorum. Bir vatandaş olarak, bir yetkili olarak ben kendimden utanıyorum. Bir an önce doğal gazın bize verilmesini istiyorum. Gerçekten zorluk çekiyoruz. Bizim mahallenin bir kesiminde var, bir kesiminde yok. Başvuru yaptım. Ben kendilerine dedim ki bizim mahallemize doğal gaz yok. Arkadaşlarla birlikte ihtiyar heyetinden bir arkadaşla birlikte gittik. Dediler ki 'Muhtarım yol yok, imar yolu yok.' Gittim belediyeye, bana imar yolu gösterdi. Dedi ki 'Şurada şurada var yollar.' Oraya gittik, bu defa dediler ki 'Muhtarım biz verirsek yarın öbür gün sokaklar dar, yangın çıkarsa nasıl olacak?' Ama verdiği yerlerde de sokaklar dar. Bazı yerlere vermiş, oralarda da sokaklar dar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca içme su sorunlarının da olduğunu belirten Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yerlerde yukarı mahallenin yukarı kesimlerine su gitmiyor. Su yok diyorlar ama var, bizim şebekelerimiz yetersiz geliyor. Eski köye göre yapılmış bu hatlarımız. Bir kontrol edilsin, yeni hatlar bağlansın. Küçücük borular yapmışlar. O zaman 3-4 ev varmış, o borular onlara göre yapılmış. Ama şimdi binlerce insanımız var, binlerce evlerimiz var. Yetmiyor. Suyumuz yetersiz geliyor. Bu konuda vatandaşla DİSKİ ile karşı karşıya geliyor. Bu sorunlar çözülürse çok iyi olur, çok sevinirim. Yollarımızda da sorun var. Hep çukur oluşmuş yollarımızda. Buzlanmadan sonra tekrar çukurlar oluştu. Belediyemizden de ricamız, yollarımızın yapılması ve onarımların yapılmasını istiyoruz."

Vatandaşlardan Recep Eser ise bu mahallede dünyaya geldiğini, 60 yaşında olduğunu ve mahallelerindeki sorunların hiçbir zaman bitmediğini dile getirdi. Eser, "Baştan doğal gaz olmak üzere. Doğal gaz için muhtarım izah etti. Biz defalarca başvurduk ama bir netice alamadık. Sürekli, 'Köyünüzde imar yolu yok' dediler. Biz imar yolunu belediyeden aldık, verdiğimiz halde bize bir sonuç vermediler. Su sorunumuz var. Yaz olduğu zaman başlıyor. Ondan sonra eski tesisat yetersiz olduğu için biz yeterli su alamıyoruz. Ayrıca mahallemizde kasis yeterli değil. Kasisler için muhtarımız aracılığıyla müracaat ettik ama kasis yapmadılar. 'Yeterlidir' dediler. Kamyonlar yüklü olduğu zaman trafikten kaçıp mahalleden geçiyorlar. Geçtikleri zaman biz mağdur oluyoruz. Hem yolu kapatıyorlar hem de boş geçtikleri zaman kasislere vurduklarında, geç saatlerde sanki bomba patlıyor gibi oluyor. Buna da bir çözüm bulsunlar. Şu anda bizim okulun sorunları var. Öğretmenlerin araçları için yer yok. Kaldırıma park ediyorlar, sağa sola park ediyorlar. Çocuklar geçemiyor. Küçük çocukların geçişi zor oluyor park eden araçlar yüzünden. Buna da bir çözüm bulsunlar" şeklinde konuştu.

Diyargaz'dan yapılan açıklamada Yolaltı Mahallesi'nin büyük bölümünün imar planı dışında kaldığı, imar planı içerisinde kalan alanlarda da imar yolları ile mevcutta açık fiziki yolların birbiri ile uyuşmadığı tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Doğal gaz hatlarının mevcut fiziki yollardan geçirilmesi halinde söz konusu yolların ilgili Yenişehir Belediyesi Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan imar yolları olmaması nedeniyle, tescilli olmayan yollarda kalacağı ve ilerleyen süreçlerde deplase edilmesi gerekeceği, söz konusu açık yolların mülkiyetinin vatandaşlara ait parseller olacağı oldukça açıktır. Bahsi geçen sebeplerden dolayı ilgili mahalle içerisinde bulunan yolların onaylı imar yolları olmaması nedeniyle doğal gaz hat imalatları yapılamamaktadır" denildi.

Diğer şikayet konusu olan problemler için ise yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı. - DİYARBAKIR