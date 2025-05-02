Yolda Dökülen Odunlar Trafiği Engelledi - Son Dakika
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Yolda Dökülen Odunlar Trafiği Engelledi

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Bartın'da yola dökülen odunlar trafik akışını engelledi. Polis, odunları kaldırarak yolu açtı.

02.05.2025 03:36
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Yola dökülen odunlar trafik akışını engelledi

BARTIN - Bartın'da yol üzerine dökülen odunlar, trafik akışını engelledi. Polis ekiplerinin ikazının ardından odunlar kaldırılarak cadde yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemerköprü Mahallesi Somaklı Sokak'ta bulunan bir fırın için getirilen odunlar, iş makinesi yardımıyla bahçeye döküldü. Yola da taşan odunlar, caddenin tamamen kapanması üzerine sürücüler polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine trafik polisleri ve bekçiler olay yerine geldi. Ekipler, fırın sahibi ve çalışanları ikaz ederek, odunların bir an önce yoldan alınmasını istedi. Ekiplerin ikazı üzerine fırın çalışanları odunları depoya taşıyarak, yolun önce bir kısmını, bir süre sonra ise tamamını yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yolda Dökülen Odunlar Trafiği Engelledi - Son Dakika

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