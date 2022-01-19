Yollar kapanınca hastalanan bebeği zabıta hastaneye ulaştırdı - Son Dakika

Tunceli merkezde hastalanan bir aylık epilepsi hastası Umut bebek, yolların kapalı olması nedeniyle Tunceli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli merkez Alibaba Mahallesi'nde rahatsızlanan epilepsi hastası Umut bebek için yolların kapalı olması nedeniyle ailesi belediyeden yardım istedi. Yol açma çalışması uzun sürebileceği için Umut bebek, belediye zabıta ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Umut bebeğin ailesi, kendilerine yardım eden zabıta ekiplerine teşekkür etti. - TUNCELİ