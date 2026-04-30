Yomra Belediye Başkanı Bıyık: "Toplam Borcumuz 132 Milyon, Alacağımız 120 Milyon Lira"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, belediyenin 132 milyon lira borcu, 120 milyon lira da alacağı bulunduğunu bildirerek, herhangi bir gayrimenkul satmamalarına ve birçok projeyi yapmalarına rağmen borçla alacaklarının "kafa kafaya bir noktada" olduğunu söyledi.

Bıyık, yeniden belediye başkanı seçilmesinin ardından görevdeki 2 yılını gazetecilere değerlendirdi.

"Türkiye'de şu anda sigorta ve vergi borcu olmayan birkaç belediyeden biri olduklarını" bildiren Bıyık, şunları söyledi:"

"7 yıldır borcumuzu düzenli bir biçimde ödeyerek belediyemizin bir faiz yüküne katlanmaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. 2019'dan bugüne kadar 30 iş makinesi, araç ve ihtiyacımız olduğu makinelerimizi belediyemize kazandırdık. 2015 tarihinde 80 milyon lira değerinde 8 adet iş makinesi, kamyon ve silindir gibi araçlarımızı belediyemize kazandırdık. 80 milyon liranın yaklaşık 40 milyon lirasını nakit verdik. Geriye kalanı da leasing usulüyle krediyle birlikte ödüyoruz. Bizim ölçeğimizdeki bir belediyede 80 milyon liralık bir iş makinesi yatırımı yapılabilmesi büyük bir orandır."

Yomra Belediyesi'nin tarihinin en büyük projesi olan Yomra Kent Meydanı projesinin temelini attıklarını anlatan Bıyık, belediyenin bütçesinin 550 milyon lira olduğunu, proje tamamlandığında ise 500 milyon liranın üzerinde maliyet çıkacağını belirtti.

Bıyık, "6 Mart 2027 tarihinde tamamlayacağız. Bundan yaklaşık olarak 7-8 ay kadar önce temelini attık. Şu anda projemiz çok hızlı biçimde devam ediyor. Tamamlandığı zaman 15 bin metrekare meydan sahası halkın kullanımda olacak. 31 tane dükkanımız, 24 tane ofisimiz, kafeteryalarımız, restoranlarımız, 300 araçlık altında otopark olan bir büyük bir kompleks oluşturmuş olacağız" bilgisini verdi.

İlçede devam etmekte olan dağ kızağı projesi tamamlandığında da Trabzon'un turizmine büyük katkısı olacağını söyleyen Bıyık, "Bu Yomra Belediyesi'nin tek başına gerçekleştirdiği bir proje değil. Yerini yatırımcılara kiraya verdik, yatırımcılar yatırımını yapıyorlar. Mayıs ayının sonu gibi hava şartlarının uygun gitmesi halinde açılışını yapmış olacağız. Yaklaşık 250-300 milyon liralık bir bedelle tamamlanmış olacak olan bir proje burası. 25 dönümlük arazi üzerinde kurulmuş. Yomra olarak Trabzon turizmine bir alternatif oluşturmak istiyoruz. Buraya gelen turistlerin bir gününü geçirebilecek bir proje oldu. Sadece bir Dağ Kızağı yok bunun içerisinde; sosyal yaşam alanları restoranları, kafeteryalarıyla büyük bir yatırım projesi" ifadelerini kullandı.

"Yomra Belediyesi'nin 120 milyon lira alacağı var"

Bıyık, şu an itibariyle piyasaya 35 milyon lira; iş makinelerinden kaynaklı olarak özel bankalara 48 milyon lira borçları bulunduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Toplamdaki borcumuz 132 milyon lira. Yomra Belediyesi'nin bugün itibariyle 120 milyon lira alacağı var. Bu kadar projeyi yapmışız, kent meydanından bir tane dükkan da satmamışız, ticari alanlardaki kaynaklar elimizde olmasına rağmen borcumuzla alacağımızın tutarı birbiriyle kafa kafaya bir noktada."

Yeri belli olmayan bir projede hak sahiplerine kura çekimini ben yapmış olsaydım şimdi cezaevindeydim ama devlet yapabiliyor. TOKİ'nin yöneticilerine şunu söylemek istiyorum, siyasi kaygılarından arınsınlar, Yomra Belediyesi'yle iş birliği yapsınlar. Kurası çekilmiş, peşinatı yatırılmış ve 'Bizim evimiz nerede' diye bekleyen 300 vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde bu sorunu ortadan kaldıralım. TOKİ'nin, memurun, bürokratın siyaseti olmaz. Yomra Belediyesi farklı bir siyasi partidedir diye Yomra Belediyesi'yle iletişime geçilememesini bu ülke açısından doğru bulmuyorum."