Yomra\'da Doğalgaz Abonelik İşlemleri Yapmayanlara Cezai İşlem Uygulanacak

Yerel

Trabzon'un Yomra ilçesinde Belediye Meclisinde alınan kararla kapısına doğalgaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Yine Belediye Meclisinde alınan kararla, ilçedeki inşaat çalışmalarının, marangoz, kereste, demir atölyeleri gibi işletmelerin, küçük sanayi atölyeleri ve kum-çakıl ocaklarının pazar günleri, gün boyunca ve diğer günler 19.00'dan sonra çalışması da yasaklandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde doğalgaz çalışmalarına devam ediliyor. 12 bin 500 doğalgaz abonesinin bulunduğu Yomra'da yeni şebeke çalışmaları Sancak Mahallesi'nde sürdürülüyor. Yomra Belediyesinin ihtiyaç duyulan her türlü teknik desteği verdiği çalışmalarla, Sancak Mahallesi'nde Fen Lisesi ve TOKİ konutları arasındaki bölgenin bu yıl gaza kavuşması planlanıyor. Yomra Belediye Meclisinde kapısına doğalgaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem yapılması kararı alındı. Böylece ilçede doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yomra Belediye Meclisinde ayrıca alınan kararla, ilçedeki inşaat çalışmalarının, marangoz, kereste, demir atölyeleri gibi işletmelerin, küçük sanayi atölyeleri ve kum-çakıl ocaklarının pazar günleri, gün boyunca ve diğer günler 19.00'dan sonra çalışması da yasaklandı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçe sakinlerinin huzur ve mutluluğu için bir dizi kararlar aldıklarını söyledi. Pazar günleri faaliyet gösteren bu tür işletmelerin halkı rahatsız ettiğini kaydeden Başkan Bıyık, "Bu nedenle pazar günleri ve diğer günler 19.00'dan sonra bu işletmelerimizin faaliyet göstermesine yasak getirdik. Ayrıca kapısına doğalgaz getirilen her işletmenin bir an evvel gaz kullanmaya başlamasını istiyoruz. Böylece çevre ve görüntü kirliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İlçemizdeki doğalgaz çalışmaları devam etmektedir. Yılsonunda Sancak mahallemizin büyük kısmı doğalgaza kavuşmuş olacaktır. Aynı şekilde Gürsel mahallemizdeki TOKİ konutları da gaza kavuşacaktır. Tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı Namıkkemal mahallemizdeki alanlar ile Sancak ve Kaşüstü mahallerimizdeki bazı alanlardaki şebeke çalışmaları seneye bırakılmıştır. Karadeniz'in incisi, Trabzon'un marka ilçesi olan Yomramızda halkımızın huzur ve mutluluğunu arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON