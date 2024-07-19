Yomra'da Doğalgaz Abonelik İşlemleri Yapmayanlara Cezai İşlem Uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yomra'da Doğalgaz Abonelik İşlemleri Yapmayanlara Cezai İşlem Uygulanacak

Yomra\'da Doğalgaz Abonelik İşlemleri Yapmayanlara Cezai İşlem Uygulanacak

Trabzon'un Yomra ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, kapısına doğalgaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Ayrıca, inşaat çalışmaları ve bazı işletmelerin çalışma saatleri de sınırlanmıştır.

19.07.2024 09:23  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde Belediye Meclisinde alınan kararla kapısına doğalgaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Yine Belediye Meclisinde alınan kararla, ilçedeki inşaat çalışmalarının, marangoz, kereste, demir atölyeleri gibi işletmelerin, küçük sanayi atölyeleri ve kum-çakıl ocaklarının pazar günleri, gün boyunca ve diğer günler 19.00'dan sonra çalışması da yasaklandı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde doğalgaz çalışmalarına devam ediliyor. 12 bin 500 doğalgaz abonesinin bulunduğu Yomra'da yeni şebeke çalışmaları Sancak Mahallesi'nde sürdürülüyor. Yomra Belediyesinin ihtiyaç duyulan her türlü teknik desteği verdiği çalışmalarla, Sancak Mahallesi'nde Fen Lisesi ve TOKİ konutları arasındaki bölgenin bu yıl gaza kavuşması planlanıyor. Yomra Belediye Meclisinde kapısına doğalgaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem yapılması kararı alındı. Böylece ilçede doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yomra Belediye Meclisinde ayrıca alınan kararla, ilçedeki inşaat çalışmalarının, marangoz, kereste, demir atölyeleri gibi işletmelerin, küçük sanayi atölyeleri ve kum-çakıl ocaklarının pazar günleri, gün boyunca ve diğer günler 19.00'dan sonra çalışması da yasaklandı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçe sakinlerinin huzur ve mutluluğu için bir dizi kararlar aldıklarını söyledi. Pazar günleri faaliyet gösteren bu tür işletmelerin halkı rahatsız ettiğini kaydeden Başkan Bıyık, "Bu nedenle pazar günleri ve diğer günler 19.00'dan sonra bu işletmelerimizin faaliyet göstermesine yasak getirdik. Ayrıca kapısına doğalgaz getirilen her işletmenin bir an evvel gaz kullanmaya başlamasını istiyoruz. Böylece çevre ve görüntü kirliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İlçemizdeki doğalgaz çalışmaları devam etmektedir. Yılsonunda Sancak mahallemizin büyük kısmı doğalgaza kavuşmuş olacaktır. Aynı şekilde Gürsel mahallemizdeki TOKİ konutları da gaza kavuşacaktır. Tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı Namıkkemal mahallemizdeki alanlar ile Sancak ve Kaşüstü mahallerimizdeki bazı alanlardaki şebeke çalışmaları seneye bırakılmıştır. Karadeniz'in incisi, Trabzon'un marka ilçesi olan Yomramızda halkımızın huzur ve mutluluğunu arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, Yomra, Çevre, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yomra'da Doğalgaz Abonelik İşlemleri Yapmayanlara Cezai İşlem Uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:47 Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız
07:20 Vergi paketi komisyonda kabul edildi En düşük emekli aylığı artıyor Vergi paketi komisyonda kabul edildi! En düşük emekli aylığı artıyor
06:27 İstanbul’da akılalmaz saldırı Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı İstanbul'da akılalmaz saldırı! Parkta oturan 2 gencin yanına yaklaşıp kurşun yağdırdı
00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
09:16 Arda ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
08:13 Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı
07:36 Bülent Ersoy, makyör Tolgahan Karataş’a sahip çıkan Seren Serengil’i sözleriyle yerden yere vurdu Bülent Ersoy, makyör Tolgahan Karataş'a sahip çıkan Seren Serengil'i sözleriyle yerden yere vurdu
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 09:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: Yomra'da Doğalgaz Abonelik İşlemleri Yapmayanlara Cezai İşlem Uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement