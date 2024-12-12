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Yönetici Ziyaretleri Diyadin'de

Yönetici Ziyaretleri Diyadin\'de

Bitlis Vali Yardımcısı ve Güroymak Kaymakamı, Diyadin Kaymakamı'nı ziyaret etti, sera ve kaplıcaları inceledi.

12.12.2024 09:20
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Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç ve Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Diyadin Kaymakam Mustafa Karali'yi makamında ziyaret etti.

Bitlis Vali Yardımcısı Onur, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Güroymak Tarım Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, İl Planlama Uzmanı ( BİPEM) Koordinatörü Hamit Kara, Jeoloji Mühendisi Evrim Altun, Kaymakam Mustafa Karali'yi makamında ziyaret ettiler.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Bitlis Vali Yardımcısı Onur Akçay ve Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ile birlikte Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ettiler. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek jeotermal kaynaklı ısınan modern sera olma özelliği taşıyan tesiste incelemelerde bulundular. Daha sonra şifa kaynağı kaplıcaları ile tanınan Diyadin Kaplıcalarını ziyaret ettiler. Kaymakam Mustafa Karali kalsiyum, sülfür, karbondioksit, magnezyum, kükürt, bikarbonat ve demir açısından zengin sular hakkında bilgiler aktardı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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