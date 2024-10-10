Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Erzurum'un Zengin Kültürel Mirası Tanıtıldı - Son Dakika
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Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Erzurum'un Zengin Kültürel Mirası Tanıtıldı

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX\'te Erzurum\'un Zengin Kültürel Mirası Tanıtıldı

ETSO tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Antalya'da büyük ilgi gördü. Erzurum'un yerel ürünleri ve kültürel değerleri fuarda sergilendi. ETSO Başkanı Saim Özakalın, fuarın Erzurum'un marka değerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma adına önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

10.10.2024 15:12  Güncelleme: 15:19
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Anadolu'nun yerel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te bu yıl da büyük ilgi gördü.

Antalya'da 14. kez düzenlenen fuara Erzurum'dan geniş bir katılım gerçekleşti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ETSO, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum Ticaret Borsası, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum'un esnafı, şehrin zengin kültürel mirasını ve yöresel ürünlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmak üzere fuarda yer aldı.

ETSO standında coğrafi tescilli ürünlerimiz olan Oltu taşı, civil peynir, kadayıf dolması, bal ve köme gibi Erzurum'a özgü yöresel lezzetler ile el sanatları sergileniyor. Fuara gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken bu ürünler, Erzurum'un bu yıl fuara adeta damga vurduğunu gösterdi. Sunulan ürünler ve kültürel değerler büyük beğeni topladı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, YÖREX'in Erzurum'un marka değerini yerel ve uluslararası alanda tanıtma adına önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, "Bu fuar, yöresel ürünlerimizin hem tanıtılması hem de ticari anlamda değerlendirilmesi için büyük bir fırsat. Erzurum'un kültürel ve ekonomik potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz," dedi.

Başkan Özkalın, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na Oltu taşı tespih hediye etti.

Fuar, 9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Erzurum'un Zengin Kültürel Mirası Tanıtıldı - Son Dakika

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