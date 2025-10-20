Yörük Kültürü, 5. Şenlikte Yaşatılacak - Son Dakika
Yörük Kültürü, 5. Şenlikte Yaşatılacak

20.10.2025 12:15
Kızılcaköy Mahallesi'nde 15 Şubat'ta düzenlenecek Yörük Toyu hazırlıkları başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi, 15 Şubat 2026 tarihinde bir kez daha Yörük kültürüne ev sahipliği yapacak. Kızılcaköy Efeler ve Yörükler Derneği Başkanı Veysel Erdemli öncülüğünde düzenlenecek olan 5. Yörük Toyu ve Şenliği için hazırlıklar şimdiden başladı.

Yörük kültürünü yaşatmak ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük derneklerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen şenlik, bu yıl da yüzlerce konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Başkan Veysel Erdemli, yaklaşan etkinlik için Aydın'daki Yörük dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusuyla düzenlenen akşam yemeğinde, başkanlardan maddi değil, manevi destek istedi.

Erdemli, yemekte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aydın'da 20 Yörük derneği var ama bir araya gelmekte zorlanıyoruz. Çay ve yemek bahanesiyle bugün bir araya geldik. Toyu tek başıma yapıyorum ve bu süreçte çok zorlanıyoruz. En azından gelen misafirlere rehberlik edecek, oturacak yer gösterecek birkaç dostumuz olsun istedim. Maddi bir destek istemiyorum, sadece mahcup olmak istemiyorum"

Yemeğe katılan dernek başkanları da, gelen misafirlerin karşılanması ve ağırlanması konusunda destek vereceklerini belirtti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yörük Toyu ve Şenliği, halk oyunları, geleneksel kıyafetler ve kültürel sunumlarla Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarma hedefi taşıyor.

Başkan Erdemli, 15 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek olan şenliğe tüm vatandaşları davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

