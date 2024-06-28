Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir katkılı yapı malzemesi için patent aldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde geliştirilen kenevir katkılı yapı malzemesi patent aldı. Endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversitenin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında deneyimlediği ve 'Isı konforlu kenevir esaslı bir yapı malzemesi' adlı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından üniversite adına tescillendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yuşa Şahin ve doktora öğrencisi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Yunus Gündüz'ün geliştirdiği kenevir katkılı yapı malzemesi, bir dizi deneyden geçirildi. Fakültenin yer aldığı kampüs alanında kenevir katkılı yapı malzemesi kullanılarak yapılan binalar ile diğer yapı malzemeleriyle yapılan binalardaki ısı yalıtımı, dayanıklılık, ses yalıtımı, yangına dayanıklılığı gibi özellikleri yıllar içerisinde gözlemlenerek rapor edildi. Yapı sektörünün alt bölümlerinden olan yapı malzemeleri alanında yalıtım malzemelerinin sektörde önemli bir yere sahip olduğu hatırlatılarak, elde edilen sonuçların diğer yapı malzemelerine göre daha kullanışlı ve ekonomik olduğu belirlendi ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Kenevir katkılı yapı malzemesi ile alınan patentin, üniversitenin aldığı ilk patent olduğu kaydedildi.

"Sağlanan ısı konforuyla ekonomik kazançlar da elde edilecek"

Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, patenti alınan kenevir katkılı yapı malzemesinin ısı kaybını önleyip, yangına karşı dayanıklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Patente alınmış kenevir tuğlasıyla ilgili bu ürün binalarda ısı konforu sağlayacaktır. Bu ısı konforunu nasıl sağlayacak; kenevirin içerisine yerleştirmiş olduğumuz faz değiştiren malzeme asıl konforu sağlayacaktır. Soğuk havalarda binanızın içerisinde eviniz 22 dereceyken dış ortam, 5-10-15 derece olduğu zaman binanızdaki sıcaklık düşecektir. Bu düşme esnasında normal yalıtım malzemeleri ile bir performans elde edilirken, yani siz 20 dereceye geldiğinde binada termostat devreye girecek, kombiyi yanacak. Tekrardan sıcaklık artırılıp 22 derecelere çıkartılacak gibi durumlar olurken bizim bu malzememizde içerisine kattığımız diğer malzemeler sayesinde, bu malzemelerin emdiği enerjiyi hava sıcaklığı düşerken dışarıya tekrardan salmasıyla sıcaklık evimizin içerisinde 22 derecede kalmaya devam edecektir. Böylelikle sağlanan ısı konforuyla ekonomik kazançlar da elde edilecek ve tasarruflar sağlanacaktır."

"Yüzde 30 ve yüzde 50 arasında tasarruf sağlanmasını umuyoruz"

Yakıt tasarrufuna ilişkin de bilgi veren Doç. Dr. Şahin, "Binanızın yer aldığı coğrafyanın soğukluğuna göre değişir, kabaca yüzde 30 ve yüzde 50 arasında tasarruf sağlanmasını umuyoruz. Yapı yönetmeliklerine göre kat yüksekliğinde bir sınırımız yok, kenevirler inşa edilebilir. Bizim iddiamız bölme duvarlar. Yani kenevirle elde edilecek duvarlar, dolayısıyla kenevir siz duvarlarınızı yaptıktan sonra binanızın kaç katı olduğunun hiçbir önemi yok" dedi ve açıklamasını şöyle tamamladı:

"Burada da yalıtımı sağlıyoruz. Yalıtım ısı yalıtımıyla beraber ısı konforu sağlıyoruz. Yani sizin evinizde bu malzemeyi kullandığınız zaman 25 derece, 22 derece, iç ortam sıcaklığın kaç dereceye ayarlamışsanız veya kaç olmasını istiyorsanız o sıcaklık arasında uzun süre kalmasını sağlıyoruz. Yalıtımın yanında konfor üretiyoruz. Bu patentli ürünümüzün ayrıca ısı konforunun yanında yangın ve alev direnci ayrıca ses yalıtımı özellikleri de incelenmiştir. Laboratuvarımızda buna yönelik deneyler gerçekleştirilmiş ve mevcuttaki yapı malzemeleriyle kıyaslanarak performansları ortaya konmuştur. Sonuçlarımıza göre kenevir tuğlayla elde edilen malzemelerin yanması özellikte olduğu ve yeterli derecede ses yalıtımı sağladığı ve böylelikle ses konforu gerçekleştirdiği elde edilmiştir."