Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kavun hasadı başladı: Üretici tarlada 10-13 lira olan fiyattan dertli, kooperatif istiyor - Son Dakika
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kavun hasadı başladı: Üretici tarlada 10-13 lira olan fiyattan dertli, kooperatif istiyor

Yozgat\'ın Yerköy ilçesinde kavun hasadı başladı: Üretici tarlada 10-13 lira olan fiyattan dertli, kooperatif istiyor
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Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde kavun hasadı başladı. Üretici Çelebi Şahin, tarlada kavunun 10 ila 13 liraya satıldığını ancak maliyetlerin yüksek olduğunu, marketlerde ise 20 ila 30 liraya satıldığını belirterek devletten her bölgede kooperatif kurulmasını ve fiyatların sabitlenmesini istedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kavun hasadına başlandı. Hasat edilen kavunu, çevre illerdeki market ve manavlara gönderdiklerini belirten kavun-karpuz yetiştiricisi Çelebi Şahin, "Tarlada 10 lira, 12 lira, 13 lira o civarda gidiyor ancak işçiliğimizi kurtarıyor" dedi.

Yozgat'ta tarımsal üretim yapılan kırsal alanlarda hasat çalışmaları devam ediyor. Tuzlu ve kumlu toprağa sahip Sekili bölgesinde yoğun olarak kavun, karpuz yetiştiriciliği yapılıyor. Süleymanlı köyünde kavun yetiştiriciliği yapan Çelebi Şahin, ürünleri çevre il ve ilçelerdeki büyük marketlere, manavlara gönderdiklerini bildirdi.

Bu sezon can kız isimli yeni bir kavun çeşidine denediklerini anlatan Şahin, ürünün tadının diğer bölgelerde yetiştirilen aynı cins kavunlardan daha güzel olduğunu ifade etti.

"ÜRÜN ELİMİZDE KALIYOR, ÜRÜN YANIYOR"

"Maliyet çok yüksek" diyen Çelebi Şahin, "Bunun bir paket tohumunu 10 bin liraya alıyoruz. Bir dönüm ekiliyor. Sadece 10 bin lira tohum masrafı var. İşçisi 15 bin lira. 18 bin lira masrafı var dönüm başı. Fiyatlar çok düşük. İstikrarsızlık var bölgede. Tarlada 10 lira, 12 lira, 13 lira o civarda gidiyor ancak işçiliğimizi kurtarıyor. Marketlerde 25, 30, 20, o civarda. Yani 20'den başlıyor 30'a kadar kavun var marketlerde. Devletten her bölgede bir kooperatif istiyoruz. Ürün elimizde kalıyor, ürün yanıyor. Her yerde bir kooperatif olsa, devlet fiyat konusunda bir sabitleme yapsa marketlerde. Market bizden 10 liraya alıyor, 30 liraya satıyor, bizden fazla kazanıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BURANIN KAVUNUNUN TADI FARKLI OLUYOR"

Can kız cinsi kavunu ilk defa denediklerini aktaran Şahin, "Çok mükemmel oldu. Bizim buranın kavununun tadı farklı oluyor. Bunun sebebi de toprağın tuzlu ve kumsal toprak olduğu için tadı çok farklı oluyor. Diğer bölgelerdeki aynı cins kavununun tadıyla bizim bölgenin, cins aynı, tadı farklı. Yerli çivit karpuz üretimi yapıyoruz. Hibrit aşı değil. Kavunların hiçbirinde gübre yok. Can kızda gübre yok, hormonsuz" şeklinde konuştu.

"BU ZAMANDA GEÇİM ÇOK ZOR OLMUŞ"

Şanlıurfa Siverek'ten aile fertleriyle birlikte gelerek kavun tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçisi Esra Ateşbay, bin 500 lira yevmiye aldıklarını anlattı. Geçinmenin zorluğuna işaret eden Ateşbay, "Bu zamanda geçim çok zor olmuş. 10 kişiyiz aile olarak. Beşi çalışıyor. Beşi de evde oturuyor, çadırlarda. Bir yıldır zaten annem gelemiyor, çok rahatsız" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Çelebi, Yerköy, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kavun hasadı başladı: Üretici tarlada 10-13 lira olan fiyattan dertli, kooperatif istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kavun hasadı başladı: Üretici tarlada 10-13 lira olan fiyattan dertli, kooperatif istiyor - Son Dakika
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