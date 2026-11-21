Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kargalık Köyü'nde, 1861 yılında Kafkaslardan sürgüne uğratılan Çerkezler tarafından 136 yıl önce inşa ettirilen ve 2020 yılında "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmazlar Kültür Varlığı" olarak tescillenen tarihi caminin restore edilmesini talep eden köy halkı, caminin bakımsızlıktan çökmeye başladığını, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ciddi sorunların yaşanabileceğini kaydetti.

Kargalık Köyü sakinleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi taş havuz ile antik kalıntıların da bulunduğu 136 yıllık caminin restore edilmesi için defalarca başvuru yapıldığını ancak henüz bir adım atılmadığını belirtti. Köyde bulunan Roma dönemine ait olduğu belirtilen havuzun yer aldığı alanda kaymakamlık ve Sarıkaya belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak, havuzun kenarlarına koruma zincirleri takıldı.

Köy sakinlerinden Ramazan Özel, tarihi caminin bakımsızlıktan çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ifade ederek, yetkililere caminin restore edilmesi için çağrıda bulundu.

"1890'DA AÇILIŞI YAPILDI DİYE BİLİYORUZ"

Caminin 2004 yılından bu yana ibadete kapalı olduğunu söyleyen Özel, "Köyümüzün camisi çok eski bir cami, tarihi bir cami. Sürgünden geldiğimiz 1864 yılından sonra köy yerleşimi olduktan sonra 1888 yılında cami inşaatına başlandı, 1890'da açılışı yapıldı diye biliyoruz. Büyüklerimizin bize anlattığı bu şekilde. Camimiz 2004 yılına kadar hizmet verdi köylüye. Daha sonra eskidiği için ve cemaat sığmadığı için 2004 yılında yeni camimiz yapılarak hizmete alındı. O günden sonra kullanılmadı. Vakıflar Müdürlüğüne devredildiğini duymuştum. Öyle biliyorum. Bakımsızlıktan bu halde. Köyün bir bireyi olarak Vakıflar Müdürlüğü ve devletimizden isteğimiz bu tarihi caminin yeniden restore edilip hizmete açılmasa bile koruma altına alınması" diye konuştu.

Özel, yıllar önce köyün içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan çalışma esnasında kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait havuzla ilgili de "Erken Bizans dönemi havuzu diye biliyoruz. Sarıkaya'daki tarihi roman hamamlarıyla bağlantısı olduğunu biliyoruz. Çerkezlerden önce buranın Ermeni köyü olduğunu duyduk. Öyle biliyoruz. Ondan önce de Bizanslıların yaşadığını biliyoruz. Burada 3 tane havuzun olduğunu bir tanesinin de gün yüzünde olduğunu söylediler. Zaten şu an bir tanesi gün yüzünde, zaman zaman suyu doluyor. Bu sene mesela yağmurlar boldu. Suyumuz bayağı vardı. Yeniden azalmaya başladı. Bu şekilde devam ediyor. Yukarıda Harmanlar Bölgesi'nde de tarihi kalıntılar var diyorlar. Caminin içinde iki bir tane mermer sütun var. Bir tane de küçük var. Tarlaların kenarlarından çıkarılıp getirilip buraya konulduğunu biliyorum."

"BİRİSİNİN ÜSTÜNE UÇACAK"

Köy sakini 72 yaşındaki İsmail Bolat da havuzun tesadüfen bulunduğunu belirterek, "Sular kesildi 5-6 sene. 'Burasını eşelim de belki su buluruz' derler. Eşilirken havuz bulundu. Camimizin restore edilmesini istiyoruz, birisinin üstüne uçacak. Çocuklar giriyor oraya. Bunlar köyün üstünde yukarıda harman var. O harmandan çıktı diye söylüyorlar bizim eski ihtiyarlar. Bunların üstünde sütunlar da vardı böyle. Takozlar da vardı. O takozlar da onun bunun kapısındaydı. İçinde altın var deyip kırdılar" diye konuştu.

Recep Yıldırım da tarihi caminin restore edilmesini, diğer iki havuzunda bulunarak turizme kazandırılmasını beklediklerini ifade etti.