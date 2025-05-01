Yozgat'ta 1 Mayıs, Basın Açıklaması ile Kutlandı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hizmet İş Yozgat Şubesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı basın açıklamasında, "Grev yapan, aylardır alın teri ve emeği için mücadele eden emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Hizmet-İş Sendikası üyesi bir grup işçi, ellerinde 1 Mayıs yazılı pankart ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Sendikanın Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız burada yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücü ile çalışan emekçilerimiz, emeğin hakkını savunmak için omuz omuza yürüdüğümüz 81 ildeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki teşkilat mensuplarımız, bugün alın terimizin, emeğimizin, birlik ve dayanışmamızın günüdür. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun!" diye konuştu.

"Tek bir ses, tek bir yürekle meydanlardayız"

Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma ile emekçilerin sesi olmak için alanlarda olduklarını kaydeden Zararsız, şunları söyledi:

"Ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan, bu uğurda canını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden tüm emekçilerimizi de saygıyla yad ediyor, yararlanan ve meslek hastalığı yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Sorunlarımız, önerilerimiz ve taleplerimiz için coşkuyla, inançla meydanlardayız. Bugün 1 Mayıs'ta Van, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde haksız yere işten çıkarılan 360 gündür eylem çadırında ekmeği ve hakkı için direnen emekçi kardeşlerimizin, Altındağ Belediyesi, Lezita ve Yolbulan'da grev yapan, aylardır alın teri ve emeği için mücadele eden emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Hak-İş olarak, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yapılan tüm müdahaleleri kınıyor, sendikadan istifaya zorlanan, işten çıkarılan emekçilerin bir an önce işlerine iade edilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Türkiye, terörsüz bir gelecek için kararlı adımlarla ilerlemektedir. Ülkemiz, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda yeni ve kararlı bir sürece girmiştir. Hak-İş Konfederasyonu olarak, terörün her türlüsünü reddeden ve milli birlik-beraberliği esas alan bu sürece güçlü desteğimizi ifade ediyoruz. Tek bir ses, tek bir yürekle meydanlardayız. Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını istiyoruz."