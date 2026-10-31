Yozgat\'ta 210 gram ekmeğin fiyatı 1 Kasım\'dan itibaren 17,5 liraya çıkarıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta ocak ayında 12,5 liradan 15 liraya yükseltilen 210 gram ekmeğin fiyatı bir kez daha artırılarak 17,5 liraya çıkarıldı. 2022 yılında 2 lira olan ekmeğe, artan maliyetler gerekçe gösterilerek 2025 yılı hariç son beş yılda her yıl iki kez zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesi yarından itibaren uygulanacak.

Yozgat'ta ocak ayında yapılan zammın ardından girdi maliyetlerinin arttığını belirten fırıncıların zam talebi, yarından itibaren geçerli olmak üzere kabul edildi. Fırın işletmecileri, un, elektrik, su ve diğer girdi maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek ekmek fiyatlarının yeniden güncellenmesini talep etti.

Fırıncıların talebini değerlendiren Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (YESOB), ekmek ve unlu mamullerin fiyatlarına 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte 210 gram somun ekmeğin fiyatı 15 liradan 17,5 liraya yükseltildi. Pide ekmeği, lavaş, parmak çörek ve simit gibi unlu mamullerin fiyatları da artırıldı. Daha önce 18 liradan satılan bu ürünler, 1 Kasım'dan 2026'dan itibaren 20 liradan tüketiciye sunulacak.

Yozgat'ta 2022 yılının şubat ayında 2 lira olan ekmeğin fiyatı, aynı yılın temmuz ayında 3,5 liraya yükseltildi. 2023 yılının ocak ayında 4,5 liraya, temmuz ayında 6,5 liraya çıkarılan ekmeğin fiyatı, 2024 yılının ocak ayında 8 liraya, eylül ayında ise 10 liraya yükseldi. 2025 yılının nisan ayında 12,5 lira olan ekmeğin fiyatı, 2026 yılının ocak ayında 15 liraya çıkarıldı. 1 Kasım'dan itibaren ise 210 gram ekmek 17,5 liradan satılacak.