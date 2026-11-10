Yozgat'ta 6 kulvarlı havalı silah atış poligonu törenle açıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 6 kulvarlı havalı silah atış poligonu törenle açıldı

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Yozgat\'ta 6 kulvarlı havalı silah atış poligonu törenle açıldı
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Yozgat\'ta 6 kulvarlı havalı silah atış poligonu törenle açıldı
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Yozgat'ta 6 kulvarlı havalı silah atış poligonu törenle açıldı. Açılışa katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, buradan birçok şampiyon yetişeceğini söyledi; aynı törenle Yozgat Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Havalı Silah Atış Poligonu açıldı. Açılış törenine katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, "Buradan birçok şampiyonlar yetişecektir" dedi.

Yozgat Stadı altında Havalı Silah Atış Poligonu açılışı yapıldı. Kadınlara özel 2017'de inşa edilen ancak bir süre sonra atıl hale gelen Termal Aquapark tesislerinin Sporcu Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmesine yönelik hazırlanan proje kapsamında konaklama tesisinin de temeli törenle atıldı. Merkezin, Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise sayılı tesislerden biri olacağı kaydedildi.

Açılış törenine, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat madalyalı atıcılık sporcusu Yusuf Dikeç de katıldı.

Yozgat Stadyumu Kompleksi içerisinde tesis edilen 6 kulvarlı poligonda genç sporcuların atıcılık branşında modern ve uluslararası standartlara uygun şartlarda antrenman yapabilecekleri aktarıldı.

Milli sporcu Yusuf Dikeç, açılışta yaptığı konuşmada, "Buradan birçok şampiyonlar yetişecektir, kendi branşımla ilgili. Güreşte de aynı şekilde. Dünyada sporun ne kadar büyük bir güç olduğunun ben olimpiyatlardan sonra gördüm. İnanın gerçekten bir ülke tanıtımında, reklamda, yaşantıda sporun çok büyük bir güç olduğunun farkındayız" dedi.

Dikeç, açılış sonrasında poligonda ilk atışı gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE'DE İLK SIRADA, DÜNYADA DA SIRALI BİR KAMP EĞİTİM MERKEZİ OLACAK"

Yozgat Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nin temeli de törenle atıldı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, törende yaptığı konuşmada, "Şu anda temelini atacağımız tesis Türkiye'de ilk sırada, dünyada da sıralı bir kamp eğitim merkezi olacak. İçerisinde iki tane havuzunun olduğu, 6 minderin sığacağı, kapalı kort tenisleri, kapalı halı sahaları, kapalı basketbol sahalarının bulunacağı ve 150 yatağı olacağı başka bir tesis, kamp eğitim merkezi Türkiye'de yok. Kamp eğitim merkezleri var ama bu donanımda değil. Yozgat sporumuza buranın çok büyük katkısı olacak. Ayrıca Yozgat turizmine de çok büyük katkısı olacak" diye konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da tenis kortları, koşu parkurları, futbol antrenman sahalarının da tesis etrafında kümeleneceğini anlatarak, "Burası tamamen bir spor kompleksi ve aynı zamanda bir turizm kompleksine dönüşecek" dedi.

KADINLAR İÇİN YAPILAN TESİS EĞİTİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜLÜYOR

Yozgat Özel İdaresi tarafından kadınlara hizmet vermek üzere 2014'te 9,4 milyon lirayla ihale edilen Termal Aquapark ve Spor Merkezi 2017'de tamamlandı. Çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, hamam, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya, idari birimler ve mescit içeren tesis, istenilen yoğunluğa ulaşılamaması üzerine icara verilerek, işletilmeye çalışıldı. Ancak tesis, son olarak belediyeye devredildi.

Uzun süredir kapalı olan tesisin kullanılabilir hale gelmesi için devreye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda tesisin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilerek spor eğitim merkezine dönüştürülmesi planlandı.

Kaynak: ANKA
Yusuf DikeçGüncelYozgatYerelSporSon Dakika

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