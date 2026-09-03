Yozgat'ta bal hasadı sürerken arıcı Çakıroğlu sahte bala karşı uyardı - Son Dakika
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Yozgat'ta bal hasadı sürerken arıcı Çakıroğlu sahte bala karşı uyardı

Yozgat\'ta bal hasadı sürerken arıcı Çakıroğlu sahte bala karşı uyardı
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Yozgat'ta yüksek rakımlı yaylalarda bal hasadı devam ediyor. Arıcı Ahmet Mithat Çakıroğlu, rekoltenin yüksek olduğunu belirterek piyasadaki glikoz şuruplu sahte ballara karşı vatandaşları uyardı ve 'Balınızı tanıdığınız arıcıdan alın' çağrısında bulundu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen bal hasadı devam ediyor. Arıcı Ahmet Mithat Çakıroğlu, bu yıl yağışlara bağlı olarak bal rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek, piyasada glikoz şurubu kullanılarak yapılan ucuz ve sahte ballar konusunda vatandaşları uyardı. Çakıroğlu, "Balınızı tanıdığınız arıcıdan alın" dedi.

Yozgat il genelindeki ormanlık alanlarda tesis edilen 15 bal ormanında faaliyet gösteren ve bal hasadına başlayan arıcılardan Ahmet Mithat Çakıroğlu, arıların bal yapabilmesi için gerekli çiçek florasının zengin olması nedeniyle gezginci arıcıların da Yozgat'ı tercih ettiğini, doğal bal üretiminin de her geçen yıl arttığını anlattı.

İl genelinde yaklaşık 600 yerli ve yabancı arıcının doğal bal üretimi yaptığını anlatan Çakıroğlu, yüksek rakımlı bölgede Karaçam fidanları, Geven, Isırgan, Yonca gibi otsu bitkiler, bal verimi yüksek 13 bin 32 adet alıç, nane, iğde, lavanta, mahlep, adaçayı, kekik gibi bitkilerin arıların bal yapmasında önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Çamlık Bal Ormanı'nda kovan başına 25-30 kilo bal alınabildiğini de kaydeden Çakıroğlu, Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Yozgat'ın sahip olduğu zengin bitki florasıyla arıcılara verimli bir sezon sunduğunu, özellikle yüksek rakımı ve farklı bitki türlerinin peş peşe çiçek açması sayesinde uzun süre nektar sağlayan Yozgat'ın hem yerli hem de gezginci arıcıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

SAHTE BAL UYARISI

Piyasada daha ucuza satılan balların sahte olduğunu belirten Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"Emekli olduk sonra baba mesleği, ata mesleği dört kovanla başladım. Şu anda da 300'e yakın kovanımız var. Bizim bir sloganımız var, arıcıların. Diyoruz ki 'Balınızı tanıdığınız arıcıdan alın.' Tanımadığınız arıcılardan aldığınız balların yüzde 90'ı sahte bal.

Sahte bal nasıl oluyor? Bir kere süzme bal tamamen anlaşılması çok güç ama kesinlikle arı görmeden yapılan bir bal var piyasada. Bunu da insanlar 150-200 liraya satıyorlar. Petekli bala gelince bunun da sahtesi nasıl oluyor? Glikoz şurubu kullanılıyor. Glikoz şurubu kanserojen madde üretilen bir şey. Balda şifa bulalım derken maalesef dönüşü olmayan hastalıklara da yakalanılabiliyor. Glikoz şurubunun da şu anda piyasa değeri 23 lira 25 lira arasında. Ama yine dediğim gibi petekli glikozulu balı 200-250 liraya pazarlarda satıyorlar.

Biz nasıl yapıyoruz? Tamamen doğal ortamda. Çamlık Bal Ormanı'nda arılarımız tamamen doğal, ormanda bulunan nektarlardan bal alıp vatandaşlarımıza o şekilde servis ediyoruz. Bizim maliyetimiz yaklaşık yılda kilo bazında 350-400 lira. Petekli balı 750 liraya, kara kovan balımızı 1.000 liraya şu anda piyasada satıyoruz."

GENÇLERE "ARICILIK YAPIN" ÇAĞRISI

"Yozgat hakikaten arıcılar için bir cennet" diyen Çakıroğlu, "Yozgat'ta flora çeşitleriyle Türkiye'de 4. sırada. Hem rakım olarak arıcılara uygun hem de flora olarak gerçekten çok zengin bir floramız var. Ben hatta şunu diyorum; Yozgatlı hemşerilerim lütfen, arıcılığa başlayın. Özellikle genç kardeşlerimize lütfen rica ediyorum. Bunun da kıymetini bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ahmet Mithat, Ekonomi, Yozgat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta bal hasadı sürerken arıcı Çakıroğlu sahte bala karşı uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta bal hasadı sürerken arıcı Çakıroğlu sahte bala karşı uyardı - Son Dakika
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