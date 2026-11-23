Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şekerpancarı hasadı yağışlara rağmen devam ediyor. Çamur nedeniyle tarlalara girmekte zorlanan üreticiler, kalan pancarları sökerek fabrikalara zamanında teslim edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Verimin bu yıl iyi olmasına rağmen üreticiler, artan girdi maliyetleri, yüksek fire kesintileri ve düşük alım fiyatları nedeniyle yeterli kazanç elde edemediklerini belirtiyor.

Yıllık yaklaşık 1,6 milyon ton şekerpancarı üretimi yapılan Yozgat'ta, bu yıl iklim koşullarının etkisiyle rekoltenin 1,85 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. İl genelinde hasadı süren şekerpancarı Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerindeki fabrikaların yanı sıra Çorum Şeker Fabrikası'nda işlenerek mamul hale getiriliyor.

Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren TÜRKŞEKER bünyesindeki Yozgat Şeker Fabrikası; Sorgun, Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerindeki 101 köyde, 1829 çiftçi tarafından 51 bin 140 dekar alanda üretilen yaklaşık 335 bin ton şekerpancarını teslim almayı hedefliyor. Fabrikada bu pancarlardan 48 bin ton şeker, 14 bin ton melas ve 107 bin ton pancar küspesi üretilmesi planlanıyor.

Boğazlıyan, Yenifakılı ve Çandır ilçelerinde yetiştirilen şekerpancarı özel sektöre ait Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda, Yozgat merkeze bağlı bazı köyler ile Yerköy ve Aydıncık bölgesinde üretilen pancarlar ise Çorum Şeker Fabrikası'nda işleniyor.

"ÇAMURDAN ZORLUKLARDAN DOLAYI BİRAZ PERİŞAN OLDUK"

Son yağışlarla birlikte çamura dönüşen tarlalarda pancar sökümü güçleşirken, üreticiler hem zamanla hem de artan maliyetlerle mücadele ediyor.

Üreticilerden 21 yaşında olduğunu ve baba mesleği çiftçiliği sürdürdüğünü belirten Ahmet Arslan, 400 dönüm alanda şekerpancarı ektiğini, yağışlar nedeniyle 150 dönümdeki pancarı henüz sökemediklerini söyledi.

Çamur nedeniyle zor günler geçirdiklerini ancak bu yıl verimin iyi olması sayesinde kazanç sağlayabildiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Çamurdan dolayı biraz perişan olduk ama verimimiz iyi, çok şükür kazanıyoruz. Verim olmasaydı pancarı hiç sökmezdik bile, sürerdik direkt. Çekeceğiz, kışlar yağmurlu gitmezse sökeceğiz, bir şeyler yapacağız. Çok şükür verimimiz iyi olduğu için kurtarıyoruz ama verim alamayan insanlar için mazot fiyatları, traktör yakıtı, gübre, ilaç, ekim, sulama ve işçilik derken geriye bir şey kalmıyor. Biz bu sene biraz verim aldığımız için kazandık. Allah bütün çiftçilere yardımcı olsun."

"BU KADAR EMEĞİN İÇİNDE ÇİFTÇİYE BİR ŞEY KALMIYOR"

Üretici Arslan, fabrikaya teslim ettikleri pancarlarda uygulanan fire oranlarının yüksek olduğunu ileri sürerek, bu durumun hem çiftçiyi hem de nakliyeciyi mağdur ettiğini dile getirdi.

Pancarların temiz olmasına rağmen yüksek fire kesintisi yapıldığını savunan Arslan, şöyle konuştu:

"Fabrikada fire oranımız çok yüksek geliyor. 50 ton pancar gidiyor, bize 25-30 ton kalıyor. Hem nakliyeci kaybediyor hem çiftçi kaybediyor. Burada kazanan fabrika oluyor. Tertemiz pancar. Polarda bir sıkıntı yok ama genellikle fireden yana sıkıntımız var. Çok fire düşüyorlar. Ne çiftçiye kalıyor ne nakliyeciye kalıyor. Koca pancardan fabrikadan bize yumruk kadar pancar kalıyor. Bu kadar rezilliğin, çabanın içinde bir şey kalmıyor."