Yozgat'ta Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

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Yozgat\'ta Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı Cumhuriyet Meydanı\'nda kutlandı
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Yozgat\'ta Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı Cumhuriyet Meydanı\'nda kutlandı
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Yozgat'ta Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan tören, Vali Özkan'ın konuşması ve gösterilerin ardından tören geçidiyle sona erdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Yozgat'ta Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay İsmail Çalışır, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Vali Özkan, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları ve komandoların gösterisinin ardından tören gecidiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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