Yozgat'ta 'Evcil Köy' Projesi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 'Evcil Köy' Projesi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Edildi

18.06.2025 19:00  Güncelleme: 19:08
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Yozgat Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağı olan 'Evcil Köy', karne zamanı minik öğrenciler tarafından ziyaret edilerek, fidan dikimi ve piknik etkinliği gerçekleştirildi. Proje, hayvan sevgisini aşılamayı ve çocuklarla hayvanlar arasında güzel bir ilişki kurmayı hedefliyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediyesi'nin milli park çamlık eteklerinde 25 dönümlük alan üzerinde yer alan ve 45 dönüm daha ilave edilerek genişletilen sokak hayvanları barınaklarının yer aldığı Evcil Köy, karne heyecanına hazırlanan minikler tarafından ziyaret edildi. Öğretmenleriyle Evcil Köye gelen minikler, programa katılan Belediye Başkanı Kazım Arslan ile fidan dikti, sokak hayvanlarını sevdi, piknik yaptı.

Yozgat'ta, sokak hayvanlarının doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi ve sahiplendirilmesini amaçlayan "Evcil Köy" projesiyle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Karnelerini alıp, tatile girme hazırlığı yapan minik öğrenciler, Evcil Köy ziyaretinde bulunup, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve belediye personeli ile bölgede belirlenen ağaçlandırma ve piknik alanına meyve fidesi dikti.

Minikler, sokak ve evcil hayvan barınaklarındaki yavruları sevip, hoş vakit geçirmeye çalışırken Belediye Başkanı Arslan da yapılan çalışmaları denetledi, bilgi aldı, hayvanları sevdi.

Her gün yüzlerce çocuğun, gencin ziyaret ettiği Evcil Köy'de sadece sokak ve evcil hayvanların barınmayacağını, insanların da piknik yapabileceği bir yer olacağını aktaran Arslan, çalışmaları kademeli olarak tamamlanmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Her şeyden önce burada hayvanlarla, evcil hayvanlarla çocuklarımız arasında güzel bir ilişki kurmuş olacağız"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Evcil Köy projesi ile hayvanlar ile özellikle çocuklar arasında güzel bir ilişki kurulacağına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Güzel çocuklarımız bugün buraya geldiler ve burada birlikte bir ağaçlandırma çalışması yaptık. Evcil Köy gerçek manasıyla köy olacak. Sokak hayvanlarının, evcil hayvanların güzelce bakıldığı, beslendiği bir alan olacak ama aynı zamanda da halkımızın güzel vakit geçirdiği bir alan olacak, bir piknik alanı olacak adım adım bu hedefe doğru gidiyoruz. Bugün de dediğim gibi fidanlar diktik, İnşallah bu fidanlar da güzel çocuklarımız gibi büyüyecek, meyve verecek, beraber gelip, bu meyveleri de birlikte yiyeceğiz. Her şeyden önce burada hayvanlarla, evcil hayvanlarla çocuklarımız arasında güzel bir ilişki kurmuş olacağız.

Sokak hayvanları ile ilgili, evcil hayvanlarla ilgili olarak toplumda birtakım ön yargıların iyice yaygınlaştığı bir dönemde biz bu çalışmayı özellikle önemsiyoruz. Bunlara merhametle davranmak zorundayız, vicdanla davranmak zorundayız, bunları sevmek zorundayız. Çünkü onlar bizim bakımımıza muhtaç, biz onlara muhtaç değiliz onlar bize muhtaç ve Cenab-ı Hakk'ın bunlar bize emanetidir. Hep bu şuurda hareket etmemiz lazım, hiç unutmamamız lazım, aklımızdan çıkarmamız lazım ki, bunları da yaratan bizi yaratan Allah'tır. Dolayısıyla 'vardır bunda bir hikmet' deyip, Allah'ın yarattığı canlılara en güzel şekilde merhametli davranmamız lazım, sahip çıkmamız lazım. Evcil köy projesi içerisinde yapmak istediğimiz budur. Bugün bu çalışmamıza katkı sunan bütün güzel çocuklarımıza ve onların öğretmenlerine, idarecilerine, müdürlerine çokça teşekkür ediyorum."

"İnşaatlarımız da tamamlandıktan sonra daha güzel burada hizmet vereceğiz"

Belediye Başkanı Arslan, çalışmalar tamamlandıktan sonra daha kaliteli ve güzel hizmet verileceğini belirterek, şunları kaydeti:

"Şu anda mevcut alanımıza 45 dönüm daha alan ilave ettik. Mevcudunun iki misli kadar bir alan daha ilave ettik. Bunun manası şu, burada evcil hayvanlar biraz daha rahat ortamda hareket edecekler, onların hareket alanını genişletmiş olacağız. Çalışmalarımız da tamamlanmak üzere, birkaç günde tamamlanacak ve bu hayvanların bir kısmını geniş alana taşımak suretiyle onların daha doğal bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Bu arada arkada gördüğümüz evcil hayvan hastanemizin inşaatı da bitmek üzere, yanında da idari bina inşaatı bitmek üzere. İnşaatlarımız da tamamlandıktan sonra daha güzel burada hizmet vereceğiz ve bütün sokak hayvanlarına, bütün evcil hayvanlara burada hem bakım hizmeti verecek hem tedavi hizmeti vereceğiz. Çok geniş bir alanda rahatça, özgürce hayvanlar dolaşabilir. Toplumdaki bütün ön yargıların, bütün yasal düzenlemelerin dışında dediğim gibi merhametle yaklaşmamız gereken canlılar olarak bakıyoruz ve merhametle yaklaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 'Evcil Köy' Projesi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika

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