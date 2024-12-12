Yozgat'ta Hamsi Fiyatları Düştü

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat'a Samsun'dan getirilen hamsi balığının kilosu 50 lira ucuzlayıp, 100 liradan satılmaya başladı. Özellikle Karadeniz'de hamsinin bol olması balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara yansıması, talebi de artırdı. Balıkçı Mustafa Gökberk, "Günlük 500 kilo satıyoruz, hamsi. Günlük geliyor, her gün sabah Samsun'dan geliyor araba" dedi.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Yozgat'ta da balıkçı tezgahlarında yerini alan hamsinin fiyatı, kısa süre içinde 50 lira birden düştü. İlk günlerde 200 liradan satışa sunulan hamsi, daha sonraki günlerde 150 liraya indi. Havaların soğumasının ardından bollaşan hamsinin fiyatı bir kez daha düştü, 100 liradan satılmaya başlanmasıyla halkın talebi de arttı. Yozgat il merkezinde bulunan balıkçı tezgahlarında günlük 1,5 ton civarında hamsi satıldığı kaydedildi.

Samsun'dan getirdiği hamsiyi yıllardır tezgahında satan balıkçı Mustafa Gökberk, günlük 500 kilo hamsi sattığını, diğer balıkçılarla birlikte günlük hamsi satışının 1,5 tonu bulduğunu söyledi. Gökberk, şunları kaydetti:

"Talep de fazla. Hamsinin bolluğundan geliyor, Samsun'da 100 lira, Yozgat'ta 100 lira. Samsun'un tezgahlarıyla Yozgat tezgahları aynı saatte balığı tezgaha koyuyoruz. Günlük 500 kilo satıyoruz, hamsi. Diğerleri hamsiye nazaran yarı yarıya düşüyor. Mesela çupra 100 kilo, Levrek 200 kilo, İstavrit 200 kilo, Mezgit 100 kilo. Yozgat'ta satılan balık günlük 1,5 tonu buluyor. Günlük geliyor, her gün sabah 11.00'de Samsun'dan geliyor araba."