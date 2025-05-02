Yozgat'ta Jeotermal ile Domates Hasadı - Son Dakika
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Yozgat'ta Jeotermal ile Domates Hasadı

Yozgat'ta jeotermal suyla ısıtılan seralarda domates hasadı başladı, ekonomiye katkı sağlıyor.

02.05.2025 22:42
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Bozkırın dondurucu soğuğunda üretildiler

- Yozgat'ta termal suyla ısıtılan serada üretilen domateslerin hasadı başladı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal su ile ısıtılan seralarda yılda 9 ay boyunca domates üretimi yapılarak, hem ekonomiye hem de istihdama önemli destek veriliyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, Sorgun'da jeotermal enerjiyle ısıtılan serayı ziyaret ederek sezonun ilk domates hasadını gerçekleştirdi.

Sera sahibinden üretim süreci hakkında bilgi alan Vali Özkan, Yozgat'taki jeotermal kaynaklarının tarımsal verimliliğe nasıl dönüştüğünü yerinde inceledi.

Sorgun'da faaliyet gösteren iki firma, toplam 50 dekar alanda jeotermal enerji sayesinde yılda 2 bin 500 ton domates üretiyor. Ziyaret edilen 25 dekar büyüklüğündeki serada, jeotermal su ile sağlanan ısıtma sistemi sayesinde geleneksel tarımın aksine uzun bir hasat dönemi mümkün oluyor. Üretilen domatesler, başta büyükşehirler olmak üzere yurt dışına ve büyük marketlere pazarlanarak Yozgat'ın tarımsal ihracatına katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Jeotermal ile Domates Hasadı - Son Dakika

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