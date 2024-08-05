Yozgat\'ta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yeniden Faaliyete Geçti

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 3 yıl önce kurulmasına karşın 2,5 yıldır kapalı olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yeniden üretim faaliyetlerine başlayarak kadınların ev ekonomisine katkı sağlamalarına öncülük ediyor. Kooperatif bünyesinde hamur işi yapan 67 yaşındaki Münevver Kömüşdoğan, "Kendi emeğimizi kendimiz kazanıyoruz, kocanın eline bakmıyoruz, istediğimiz gibi harcama yapıyoruz" dedi.

Yozgat'ta üretime ve kadınların ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak sağlayan kadın girişimcilerin oluşturduğu dernek ve kooperatiflere yenileri eklenmeye devam ediyor. Ev kadınlarının gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan dernek, birlik ve kooperatiflerde kadınlar, kurulan işletmelerde veya evlerinde hazırladıkları ürünler, el işlerini pazara sunup, elde ettikleri gelirlerle ev ekonomisine katkı sağlarken, boş zamanlarını da değerlendiriyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 3 yıl önce kurulmasına karşın faaliyetine başlayamayan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yeni yönetimiyle birlikte üretime geçti.

"Kendi emeğimizi kendimiz kazanıyoruz"

Kooperatifi bünyesinde hamur işi yapan 67 yaşındaki Münevver Kömüşdoğan, kimseye muhtaç olmadan kendisinin kazanıp, istediği gibi harcadığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada kadın kooperatifinde çalışıyoruz. Kendi emeğimizi kendimiz kazanıyoruz, kocanın eline bakmıyoruz, istediğimiz gibi harcama yapıyoruz. Kocamızdan para istemiyoruz, o bizden istesin parayı. Şimdiye kadar biz ondan istedik, şimdi de o bizden istesin, böyle geçinip geziyoruz, kendi halinde. Evde boş oturmaktan iyidir, burada vakit geçiriyoruz, arkadaşlarla, eşiyle, dostla geliyorlar. Yaşım 67 çalışıyorum. Burada kesme aşı deriz biz hamurdan keseriz, kesmesi yaparız, erişte yaparız, reçeller yaparız, saç üstü yaparız, işleme yaparız, yufka yapıp satıyoruz. Hepsini yapıyoruz, elimizden ne gelirse. El işleri var, onları yapıp satıyoruz. Satışlar çok güzel. Sacdan inmeden her şey bitiyor, çok güzel satışımız var."

"Kadınlarımıza destek oluyoruz"

Bahadın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sultan Şimşek, kooperatifin 3 yıl önce kurulmasına rağmen 2,5 yıldır kapalı olduğunu ve kendisinin kısa süre önce başkan olarak göreve başlayıp, yeniden üretime geçtiklerini söyledi. Şimşek, şunları anlattı:

"Kadın üretim kooperatifinin 11 tane üyemiz var. 11 kadın burada evlerinde yaptıkları erişte, madımak, reçel, patikler yapıp getiriyor, satıyorlar biz de onlara destek oluyoruz mutfaklarına. Evlerine para götürmüş oluyorlar. Hem sosyalleşmiş oluyorlar. Ürettiklerimiz kasaba halkına, köydekilere, dışarıdan gelen misafirler var onlara, kasabayı gezmeye gelenler alıyorlar. Tatile gelenler gelip burada gözleme yiyor, ürünlerden alıyorlar. Kadınlarımıza destek oluyoruz. Sabah sekiz buçuktan akşam beşe kadar çalışıyorlar, yoruluyor onlar da burada akşama kadar."