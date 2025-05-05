Yozgat'ta Kadın Kooperatifleri ve Üretim Ürünleri Anneler Günü İçin Tanıtıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat il genelinde kadın kooperatifleri ve kadınların bireysel olarak hazırlayıp, ev ekonomisine katkıda bulunmak üzere ürettikleri ürünler, Anneler Günü öncesinde görücüye çıkarıldı. Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Karslıoğlu, üreten kadınların pazar sorunu yaşadıklarını belirterek, "Kadınların ürünlerini, emeklerini değerlendirmek, yöresel olarak pazar bulmak çok zor. Çünkü İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Yozgat'ta pazarlama alanında çok zorlanıyoruz" dedi.

Yozgat'ta faaliyet gösteren Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği tarafından Hüzn-i Baba Konağında düzenlenen etkinlikte, köylerde, kasabalarda, ilçelerde kadınlar tarafından hazırlanan organik erişte, nohut, fasulye, sirke, reçel, kesme gibi gıda ürünleri ile el emeği göz nuru işlemeler, örgü işleri, dantel, bardak, tahta kaşık, bakır işleme gibi hediyelik ürünlerin tanıtımı, satışı ve nereden nasıl temin edileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Anneler Günü'nde bu ürünlerin hediye olarak tercih edilebileceği anımsatıldı.

"Yozgat'ta en düşük gelir grubunda 520 kişi tespit ettik"

Etkinliğin açılışına katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik "Yozgat Kart" hazırladıklarını ve ilk etapta 520 kişinin bu kartları kullanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tür derneklerin çalışmaları bizlerin de yükünü hafifleten çalışmalar. Bu yüzden de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Belediyenin sosyal faaliyetleri var, ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri var ama bunu tek başına götürmesi mümkün değil, sizlerin bu noktada bu tür faaliyetleri de önemli.

Yozgat Belediyesi koli dağıtmıyor ve dağıtmayacak bundan sonra. Çünkü bir manada insanları hakir görmüş oluyoruz, o noktada. İnsanların ihtiyacının ne olduğunu bilmeden, ona biz bir şey sunuyoruz, ihtiyacın bu diye. 'Sen bunu yiyebilirsin', yani 'Sana şeker lazım, pirinç lazım, bulgur lazım, salça lazım' gibi bir şey. Ayın 8'inde bir programımız olacak, Yozgat'ta en düşük gelir grubunda en çok ihtiyaç sahibi 520 kişi tespit ettik, birinci etapta ve bunlara kendi isimleri yazılı olan kart hazırladık. Bunlar kart mantığıyla çalışacak. Bizim seçimlerde 'Refah Kartı' olarak söz verdiğimiz bir projeydi. Ama iş başına gelince daha kucaklayıcı bir isim olsun diye, siyasi bir şey çağrıştırmasın diye, kartın ismini de 'Yozgat Kart' yaptık ki, bizden sonra da aynı şekilde devam etsin. O karta evdeki birey sayısına göre, evdeki kişi sayısına göre para yükleyeceğiz. Kartla pos makinesi olan bütün işyerlerinden, bakkal dahil bütün işyerlerinden alışveriş yapacaklar. Yozgat'ın parası aynı zamanda da Yozgat'a kalmış olacak. Birtakım kötü niyetli marketlerin ya da ihalelerde birtakım şaibeler altında bu güzellikler kaybolmayacak."

"Yozgat'ta pazarlama alanında çok zorlanıyoruz"

Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Karslıoğlu da kadınların üretim yaptıklarını, ancak bu ürünleri pazarlamada zorlandıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yozgat kadını aslında tüm Anadolu kadınları gibi çok beceriklidir. Fakat şöyle bir durum var, bu kadınların ürünlerini, emeklerini değerlendirmek, yöresel olarak pazar bulmak çok zor. Çünkü İç Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Yozgat'ta pazarlama alanında çok zorlanıyoruz. Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da daha farklı. Bu konuda elimizden tutulursa bizim kadınlarımız çok güzel işler başaracak, inanıyorum. Birçok kadın kooperatifimiz hepsi çok başarılı.

Derneği kurmaktaki amacımız, kadının yaptığı bir ürün değildir aslında, kadının yaptığı bir hikayedir, bir yaşanmışlıktır, ananedir, gelenektir ve biz bu hikayelerimize sahip çıkmalıyız. Bu hikayeler Türkiye'de anlatılmalı, dünyada anlatılmalı. Bunlarda farklı projelerle tanıtmalıyız, kadınların özellikle kooperatifleşme zorunda olmayan kadınlar kendi evlerinde iş yapmakta olan kadınlara da dernek olarak yardımcı oluyoruz. İşverenle iş arayanı bir araya getiriyoruz, ürün yapanla ürün pazarlayanı bir araya getiriyoruz, bu şekilde kadınlarımıza destek oluyoruz. Asıl amacımız hepsini bir araya toplayıp, bütün kadınlarımızın mesleki anlamda başarı sağlaması. Şu anda Yozgat'ta o olmalı. Çünkü büyüdükçe işler de büyüyecek, büyüdükçe sesimiz yükselecek, büyüdükçe Türkiye'de de tanıyacağız, hatta dünya da bile tanınmak istiyoruz. El işlerimizle, doğal gıdalarımızla, yüreğimizle, sesimizle bütün kadınların sesini, Yozgat kadınlarının sesini tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz."