Yozgat'ta Kan Değişimi Projesi Başladı

(YOZGAT) - Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla yürütülen "Sağlıklı Koçlarla Kan Değişimi Projesi" kapsamında Sarıkaya ilçesinde düzenlenen törenle 60 besiciye 2'şer koç dağıtıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, küçükbaş hayvanda kan değişimi uygulamasıyla koyunların daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yozgat'ta uygulamaya konulan "Sağlıklı Koçlarla Kan Değişimi" projesi kapsamında düzenlenen dağıtım töreninde Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde besicilik yapan 60 yetiştiriciye 2'şer adet olmak üzere toplam 120 adet Kangal ırkı damızlık koç dağıtıldı. 3 milyon lira bütçeli projenin yüzde 50'sini yetiştiriciler, yüzde 50'sini de Yozgat İl Özel İdaresi karşıladı. Proje ile küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması, kan yakınlığının önlenmesi ve sürülerin genetik yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Koç dağıtımından yararlanan besicilerden Sarıkaya'nın Çatak Köyü'nden Berat Eroğlu, "12 yaşından beri bu işin içindeyiz. Koyunculuk yapıyoruz. Devletimiz hibeli koç dağıtımı yapacaktı. Biz de başvuruda yaptık. Koçlarımız çıktı. Kendi koçlarımız da vardı ama devletimizin verdiği TİGEM'den geldiği için Ulaş'tan kan değişimi olarak koçlarımızı teslim almaya geldik" diye konuştu.

Sarıkaya'nın Küçük Çalar Köyü'nden Başaran Ölmez de, "200 adet koyunum var. Kan değişimi olsun diye ilçe tarımımıza başvurdum. İki tane de koçumuz çıktı. Onları götürmek için buraya geldik. Biz evden koyduğumuz için bazı kuzularımız sakat oluyor. Koçları biz evden yetiştiriyorduk. Koçlar Sivas'tan getirdi. Bu kan değişikliği olursa daha güzel olur, daha verim alırız. Kuzularımız daha kaliteli çıkar" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi:

"Yozgat olarak bir yanı orman, bir yanı ova olan tarımda, hayvancılıkta ve de çiftçilikte hakikaten bölgenin kadim üretim noktalarından biriyiz. Bugün de hayvancılık ve hayvancılıkta küçükbaş hayvancılıkta hem kan değişimini teşvik etmek hem de ıslahı sağlamak üzere İl Özel İdaremiz, İl Tarım Müdürlüğümüz ve de üreticilerimizle birlikte bir araya gelerek 60 üreticimizin elindeki küçükbaşların kan değişimini sağlamak üzere her üretimimize ikişer koç dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sadece Sarıkaya, Çayıralan, Çandır değil bu değişim sürecini, koç değişim sürecini, kan değişim sürecini ORKÖY üzerinden, orman genel müdürlüğümüz üzerinden de orman köylerimizde de gerçekleştireceğiz."

"ORKÖY ÜZERİNDEN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİMİZE YİNE KOÇ DAĞITIMI YAPACAĞIZ"

Vali Özkan, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik destekleri sürdüreceklerini bildirerek, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra şu anda bir yandan da tarımsal üretimi çeşitlendirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle İl Özel İdaremiz desteğiyle ve üreticilerimizin de katkılarıyla bir yandan seracılığı, bir yandan basınçlı sulamaları, bir yandan da ahırlarımızda yeni model daha basit büyükbaş hayvan çadırı, küçükbaş hayvan çadırı ve buna dair ekipmanları da üreticilerimizle buluşturmaya, onlara vermeye devam ediyoruz. Yağışlar bu sene bereketli oldu, verim de bir noktada iyi olur. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün uyarılarını üreticilerimizin dikkate almasında, özellikle yağışlarla beraber pas ve benzeri hastalıklardan korunmak üzere ilaçlamaları gününde yapmalarında da yarar var. İlerleyen aşamada da ORKÖY üzerinden küçükbaş hayvan üreticilerimize yine koç dağıtımı yapacağız."

BUZAĞI ÖLÜMLERİ

Özkan, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde buzağıların doğum sonrasında ölmesiyle ilgili konuyu üreticilerin kendisine ilettiğini anlatarak, buna yönelik alan taramalarının yapıldığını, hayvanların bakanlığın desteği ile aşılanacağını bildirdi. Özkan, şöyle dedi:

"Üreticimize bakanlığımız da aşı desteği sundu. Arkadaşlarımız çok yakın zamanda aşılamaya başlayacaklar. Buzağı ölümleri konusunda, Eşarilik ve Sepsis konusunda önemli olan üreticimizin bilinçli davranarak gebeliği 6 ve 7 aylığına geldiğinde hayvanların bu bakteri ve virüs türüne yönelik aşılamalarını yapmaları gerekir. En önemli husus doğum yerlerinin ve doğum sonrasında buzağıyla annenin kaldığı alanın temizliğine önem vermeli. En önemli konu budur. Normalde bu aşıları üreticilerimiz kendileri yapıyor. Mesela bizler kendimiz yapıyoruz. Aşılar sonrasında da doğum yerinin ve doğum sonrası buzağı ile annenin veyahut da buzağının kaldığı alanın hijyenine ve temizliğine ciddi manada dikkat etmeleri gerekir. Aksi halde sadece aşılamalar tek başına çözüm getirmez."

Doğum sonrasında buzağının kaldığı alanın da en az bir 20 gün, bir ay aynı koşullarda temiz tutulması gerekiyor. Hastalıklı hayvanların da bir arada bulundurulmaması gerekiyor. Onun için de üreticimizden istirhamımız, arkadaşlarımız aşılarını tekrar yapacaklar ama bu noktada da lütfen doğum yeri hijyenine ve doğum sonrası buzağı büyütme alanının temizliğine dikkat edelim."