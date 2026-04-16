Yozgat'ın Çayıralan İlçesindeki Alabalık Tesisi Yeniden Üretime Başlatıldı... Başkan Kaygısız: "Talebe Yetiştiremiyoruz"

16.04.2026 11:16  Güncelleme: 12:18
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde ekonomik sebeplerle kapatılan alabalık tesisleri, belediye tarafından hazırlanan projeyle yeniden açıldı. Aylık 1 ton alabalık üretimi yapılan tesiste kapasite artırımı için çalışmalar başlatıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde ekonomik darboğaz nedeniyle yıllar önce kapatılan alabalık tesisleri, belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında yeniden aktif hale getirildi. Aylık bir ton alabalık üretiminin yapıldığı tesiste talebin fazla olması nedeniyle kapasite artırımına yönelik çalışma başlatıldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, "Önce üç havuzla başladık. Balığımız rağbet görüp talepler arttı. Hazırlamış olduğumuz projemiz KOP'tan geçti. Yumurtadan kendimiz çıkartıp yetiştirip daha sonra da insanlarımıza sunmak gibi bir planımız var" dedi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde ekonomik nedenlerle kapanan alabalık tesisleri, belediyenin hayata geçirdiği projeyle yeniden faaliyete alındı. Aylık yaklaşık 1 ton üretim yapılan tesiste talebin artması üzerine kapasiteyi büyütme çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, kısa süre içinde yeni projeyle birlikte üretimin artırılacağını ve mevcut havuzların genişletileceğini belirtti. Uzun yıllardır atıl durumda olan tesis, Sivas yolu üzerinde yeniden hizmete açılarak iki balıkçıya emanet edildi.

Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıl kadar önce ilçemizde alabalık faaliyetleri yürütülüyordu. Fakat bu zamanla ekonomik şartlardan dolayı söndü. 'İlçemizde alabalık yetiştiriciliği daha önce yapılıyordu, tekrardan bunları canlandıralım. İnsanımıza hizmet edelim' dedik. Buradaki en azından iki kişiyi istihdam edebiliriz, buradan elde etmiş olduğumuz gelirle diye bir plan hazırladık. Daha önce üç havuzla başladık. Balığımız rağbet görüp talepler arttı. Hazırlamış olduğumuz projemiz KOP'tan geçti. Yavru alabalık yetiştiriciliği üzerine bir çalışma yapmayı planlıyoruz."

Yumurtadan kendimiz çıkartıp, yetiştirip, daha sonra da insanlarımıza sunmak gibi bir planımız var. Burada iki personelimiz görev yapıyor. Bunlar işsiz gençlerdi. Bu işi bilen insanlardı. Bunları aldık. Onlar da emeklerini esirgemediler. Bu merhaleye getirdik. Havuzlarda balıklar yaklaşık 5 gram yavru balıklardı. Kendi doğal kaynak suyumuzla yetiştirdik. Şu an yaklaşık 250-300 gram bandına geldi. İlçemizde daha önce yapılmış ve ekonomik şartlardan dolayı veya farklı nedenlerden dolayı sönmüş, atıl duruma geçmiş. İşi bilen insanları değerlendirmek, atıl durumda bulunan binaları da ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde hayat buldurmak istiyoruz.

Aylık üretimimiz yaklaşık olarak 1 ton civarı. Pazar sıkıntımız yok. Yakın ilçelerimiz Sarıkaya, Çandır, Boğazlıyan'a haftanın belirli günleri tank içerisinde onlar da canlı alabalığı tatsınlar diye götürüyoruz. Başta korkuyorduk, pazar sorunumuz olur mu, satamayız mı, diye. Fakat şu an taleplere yetiştiremiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Çayıralan, Ekonomi, Yozgat, Çevre, Yerel, Son Dakika

