Yozgat'ta Köylü Pazarına İlgi Azaldı: "2,5 Litre Kola 90 Lira, 5 Litre Süt 120 Lira. Vatandaş Kola İçiyor, Süt İçmiyor"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta her salı kurulan köylü pazarında tezgah sayısının da müşterilerin de azaldığı dikkati çekiyor. Üretici Abdullah Alataş, "Vatandaşta para yok. Vatandaşın cebinde kredi kartı var. Marketlere gidiyor, kredi kartıyla alışveriş ediyor. Fiyatlara bakan yok. Bankalara borç çok. Ne yapsın? Buraya gelip de peşin para olmayınca ne alacak? 2,5 litre kola 90 lira, 5 litre süt 120 lira ama vatandaş kola içiyor, sütü içmiyor, yoğurdu yemiyor" dedi.

Yozgat'ta her salı kurulan köylü pazarında hem üretici hem de alıcı sayısı azalırken, tezgahların da her hafta eksildiği gözleniyor.

Sebze, meyve ile birlikte süt, yoğurt, peynir ve bal gibi ürünlerin satıldığı pazarda üreticiler, fiyatların markete göre uygun olmasına rağmen vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle daha çok marketleri tercih ettiğini ifade etti.

Köyünden getirdiği ürünleri satmaya çalışan Avni Çelik, "Pazarın hiç tadı yok. Yem pahalı. Allahım yardım etsin. Yoğurdu 150 liraya veriyoruz. Sütü veriyoruz 130 liraya, 150 liraya. Sütü kim ne yapsın, yoğurdu kim ne yapsın? Hep beleş yiyelim diyorlar. Yazık, yazık, köylü bitik. Köylüden rezili yok. Allahım Müslümanlara yardım etsin. Sütün 5 kilosunu 130 liraya, 150 liraya veriyoruz. 5 kilo süt 150 lira, para mı? Yemin torbası bin lira" diye konuştu.

Abdullah Alataş adlı satıcı da pazara gelen köylünün kredi kartı ile satış yapma imkanının bulunmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Pazarın hali vahim. Alışveriş hiç kalmadı. Kimse gelmiyor. Yozgat Belediyesi'nin buna bir çare bulması lazım. Pazar ucuz, hiç kimse gelmiyor. Süt 120 lira, yoğurdu 150'ye satıyorlar. Çökelek peyniri 150 lira ama alıcı yok. Vatandaşın hiçbiri gelmiyor pazara. Vatandaşta para yok. Vatandaşın cebinde kredi kartı var. Marketlere gidiyor, kredi kartıyla alışveriş ediyor. Fiyatlara bakan yok. Bankalara borç çok. Ne yapsın? Buraya gelip de peşin para olmayınca ne alacak. 2,5 litre kola 90 lira, 5 litre süt 120 lira ama vatandaş kola içiyor, sütü içmiyor, yoğurdu yemiyor. Bu vatandaşın hali ne olacak bilmiyoruz."