Yozgat'ta Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Pazarlarında Fiyat Artışı - Son Dakika
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Yozgat'ta Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Pazarlarında Fiyat Artışı

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Yozgat'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarları hareketlenirken, kurbanlık fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre oldukça yükseldiği belirtildi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, üreticilerin girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ve bu durumun hayvan alım-satımında sıkıntılar yarattığını ifade etti.

30.04.2025 13:52  Güncelleme: 14:11
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Hayvancılığın önemli merkezlerinden Yozgat'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarları hareketlendi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Bir kurbanlık hissesi için yurtlar, vakıflar 10 bin lira, 15 bin lira diye fiyat açıklamış ama öyle bir fiyat ile hayvan alıp-satmak mümkün değil" dedi.

Yozgat'ta, Kurban Bayramı öncesinde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için kurbanlıklar, mandıralarda, çiftliklerde, canlı hayvan pazarlarında görücüye çıktı. Çevre il ve ilçelerden getirilen kurbanlıkların da satıldığı Yozgat'taki canlı hayvan pazarlarında hareketlik artarken, pazarı gezenlerin önemli bölümü fiyatları öğrenip, bütçesini ayarlayabilmenin hesaplarını yapıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyede görevli veteriner hekimler, canlı hayvan pazarlarına getirilen hayvanların sağlık karnelerini ve kulak küpelerini kontrol ederek, menşei belli olmayan hayvanların pazara sokmuyor.

Yozgat'ta kurulan canlı hayvan pazarına kurbanlık getiren Burak Karadağlı, "Bu hafta pazar yok, olsa da iyi değil. Devamlı satıyoruz, 10-15 tane hayvan topluyoruz. Geçen hafta oluyordu, bu hafta iyi değil. 65 bin liraya veriyoruz, 14 tane hayvanımız var, yaylım hayvanı bunlar, 2026 yılı kurbanlık. Alıcısına da 60 bin liraya vereceğiz. Geçen yıla göre bu sene yüzde 30 artış var." dedi.

Satıcı Erdoğan Yazar ise geçen yıl 50-60 bin lira olan büyükbaş kurbanlıkların bu yıl 150 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti. Yazar artan hayat pahalılığı ve girdi fiyatları sebebiyle fiyatların yükseldiğini vurguladı.

"10 bin lira, 15 bin lira diye fiyat açıklanmış ama öyle bir fiyat ile hayvan alıp-satmak mümkün değil"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz besicinin girdi maliyetlerinin yüzde 100 oranında arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Küçükbaş 12 bin lira ila 20-22 bin lira arası oynuyor. Yani erkek şişek 22 bin lira, koyunun yiğidi 20 bin lira, biraz daha besisiz 12-15 bin lira. Büyükbaşta bir hisse 25 bin lira ile 35 bin lira arası. İnek 22-23 bin lira, 25 bin liraya geliyor. Tosun 35 bin liraya geliyor, düve 30 bin liraya geliyor. Geçen seneye göre değerlendiririz de yüzde 20 falan bir fark var ama üreticinin girdi maliyeti yüzde 100. Bir kurbanlık hissesi için yurtlar, vakıflar 10 bin lira, 15 bin lira diye fiyat açıklamış ama öyle bir fiyat ile hayvan alıp-satmak mümkün değil."

Girdi maliyetlerini çok yüksek olduğunu, üreticinin zarar etmesine rağmen bu işi yapmaya çalıştığını aktaran Açıkgöz, şunları söyledi:

"Memleket bizim memleketimiz. Biz memleketimizi sevdiğimiz için hala hayvancılığı yapıyoruz. Biz üreten insanız, bizler zarar da etsek bunu yapmak istiyoruz. Büyüklerimize, yetkililerimize hassasiyetle sesleniyorum; destek verilmesi lazım. Her köyde 3 sürü hayvan çıkarken, bugün yarım sürü çıkmıyor. Hayat boyu Sırbistan'dan, Ukrayna'dan, Çek Cumhuriyeti'nden hayvan getirerek 85-90 milyon barınmaz, doymaz. Getirdikleri hayvan bir İstanbul'a yetmiyor. Buna sahip çıkılması lazım. Biz de istemeyiz bir hissenin 35 bin lira olmasını. Girdi maliyeti düşsün 300 liraya, ben 20 bin liraya vereyim. Asgari ücretli, emekli 14 bin lira alıyor, 13 bin 800 lira alıyor, nasıl verecek 35 bin lirayı? Ben bunu da kabul ediyorum. İki aylığını verecek de bir kurban kesecek ama üretici ne yapsın? Kurumlarımızın hatası, kurumlarımız Türkiye'nin fakiri bitmiş gibi dışarıya açtı. Türkiye'de bir fakirin kurbanını alayım desen 20 bin lira, dışarıya 10 bin lira diyor. Vatandaş da 10 bin lirayı verip, sırtından atıyor, kurbanın hissesini verdim diye çekip, denize gidiyor, tatile gidiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Pazarlarında Fiyat Artışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Pazarlarında Fiyat Artışı - Son Dakika
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