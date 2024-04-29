Yozgat'ta Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi - Son Dakika
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Yozgat'ta Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik personeli, minik öğrencilere trafik kurallarını öğretmek için çocuk trafik eğitim istasyonunda çalışmalara başladı. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları ve işaretleri anlatıldı, uygulamalı eğitimler yapıldı ve çeşitli materyaller dağıtıldı.

29.04.2024 18:27
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik personeli, minik öğrencileri trafik kurallarına yönelik bilgilendirme çalışmalarına çocuk trafik eğitim istasyonunda başladı. Eğitim ilk olarak Şehit Mustafa Uğur İlkokulu'ndaki öğrencilere verildi.

Yozgat Çocuk Trafik Eğitim İstasyonu'nda bir araya gelen öğrencilere, Trafik Jandarma personeli tarafından trafik kuralları ve işaretleri anlatıldı. Sonrasında da miniklere uygulamalı olarak eğitim verildi. Öğrencilere, 'Karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımı ve önemi ve diğer genel trafik kuralları' konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli materyaller ve boyama kitabı dağıtıldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

Yozgat\'ta Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi
Kaynak: ANKA

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