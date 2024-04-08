Yozgat'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yoğunluğu

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala caddelerde yoğunluk başladı. Esnaf Orhan Dolangez,"Geçen bayramda 75 liraya sattığımız çikolata grubu bu sene 150 lira. Şeker 175-200 lira bu bandında, ucuz olmayınca tabii ki insanlar sadece bakıyor. Bir kilo alacaksa yarım kilo alıyor. İnsanlar daha çok ürünlere bakıp geçmekle yetiniyorlar" dedi.

Yozgat'ın en eski alışveriş merkezlerinden olan şehir merkezindeki tarihi Saat Kulesi ile Çapanoğlu Büyük Cami arasında yer alan Meydan Yeri Caddesi'nde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Bayram ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bütçeleri doğrultusunda alışveriş yapıyor.

"BİR KİLO ALACAKSA YARIM KİLO ALIYOR"

Esnaf Orhan Dolangez, şöyle dedi:

"Geçmiş senelere göre, hem biraz bayramın kışa doğru gelmesinin sebebi de var tabii ki ama en büyük sebep insanların alım gücünün çok fazla düşmesi. Geçen bayramda 75 liraya sattığımız çikolata grubu bu sene 150 lira. Şeker 175-200 lira bu bandında, ucuz olmayınca tabii ki insanlar sadece bakıyor. Bir kilo alacaksa yarım kilo alıyor, almaya çalışıyor imkanlar ölçüsünde. Geçmiş senelere göre sakin. Sebeplerinden bir tanesi de Avrupalı kardeşlerimizin gelmemiş olması da etkin. Ekonomik sebepler bunun başında geliyor. Burası Ramazanların temsil ettiği caddelerden bir tanesi, yoğunluk bununla alakalı. İnsanlar daha çok ürünlere bakıp geçmekle yetiniyorlar. Bakan çok alan yok gibi bir durum söz konusu."