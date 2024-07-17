Yozgat'ta Sarımsak Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Sarımsak Fiyatları Yükseliyor

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Yozgat'a özellikle Kastamonu ve Kahramanmaraş'tan getirilen sarımsağın fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yozgat Sebzeciler Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olduklarını belirtti.

17.07.2024 13:35
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)– Yozgat'a özellikle Kastamonu ve Kahramanmaraş'tan getirilen sarımsağın fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. 60 ila 120 lira arasında satışa sunulan sarımsağın bir başı 8 ila 10 lira arasında işlem görüyor. Yozgat Sebzeciler Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, Kastamonu'da kiraladıkları tarladan bir ay önce topladıkları ürünü sattıklarını, bu nedenle fiyatın diğer illere göre ucuz olduğunu söyledi.

Yozgat'ta doğal antibiyotik kaynağı sarımsak fiyatları yükselmeye devam ederken, pazar ve manav tezgahlarının en pahalı ürünü oldu. Yozgat'ta 60 ila 120 lira arasında, kalitesine göre satışa sunulan sarımsağın tarladan çıkış fiyatından ucuz olduğu kaydedildi. Yozgat Sebzeciler Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, Kastamonu'daki üretici ile yaptığı telefon görüşmesiyle son fiyatları aldı, ellerindeki ürünü sattıkları fiyatın üzerinde bir fiyata yerinden alıp getireceklerini, buna bir de kiloda 10 lira gibi bir fiyatın ekleneceğini söyledi.

"Fiyatların yüksekliğinden biz rahatsızız, biz de şikayetçiyiz"

Fiyatların sürekli yükselmesinden pazarcı esnafının da rahatsız olduğunun altını çizen Yozgat Sebzeciler Odası Başkanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Pazarımızdaki fiyatlarımız büyükşehirlerimize göre gayet ucuz, gayet mantıklı. Sarımsak 60 lira, 80 lira, 100 lira, en kaliteli olan Avrupa'ya gönderdiğimiz sarımsak 120 lira. Büyük şehirlerimizdeki sarımsak fiyatları şu anda 150 lirayla 200 lira arasında. Burada niye bu fiyatlara satılıyor diyecek olursanız; biz bir ay önceden ekimini yaptırdığımız mahsulü kendimiz tarladan toparladık, kuruttuk, Yozgat'ımıza getirdik, üç sarımsakcı meslektaş olarak pazar açıyoruz. Pazarda da Yozgat'ın turşuluk malzemesi tam halihazırda olmadığı için anca 50'şer, 60'şar kilo satabiliyoruz, bu sektördeki varlığımız unutulmasın diye tezgah açıp kapatıyoruz. Şu anda biraz önce Kastamonu'dan fiyat aldım, benim 100 liraya şu anda satmış olduğum sarımsak yerinde 110, 120, 130 lira seviyesine kadar çıkmıştır. İhracata gönderdiğimiz sarımsak, bizim duble tabir ettiğimiz sarımsak da 140-150 liradır. Biz en dublesini 120 liraya, orta tabir ettiğimiz sarımsağı 100 lira, turşuluk tabir ettiğimiz sarımsağı da 80 lirayla 60 lira arasında satıyoruz. Yozgat'ımızda pazarcı memnun mu derseniz memnun değiliz. Fiyatların yüksekliğinden biz rahatsızız, biz de şikayetçiyiz. Bugün mazot 46 bin lira. Kastamonu'ya yakın olmamıza rağmen fiyatlar bayağı bir şekilde bizi etkiliyor. Geçen sene biz en iyi sarımsağı 25 liraya sattık, günde bir ton satıyorduk. Şimdi vatandaşlarımıza taneyle satıyoruz. Hayat devam ediyor. Türkiye şartlarına uyum sağlıyoruz. Yozgatlı hemşehrilerimize de hizmet etmeye çalışıyoruz."

Yozgat\'ta Sarımsak Fiyatları Yükseliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Sarımsak Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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