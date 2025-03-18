Yozgat'ta Şehitler Dualarla Anıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü öncesinde, merkez ve ilçelerde bulunan şehit mezarları askerler tarafından temizlenip, bakımları yapıldı, bayrakları yenilendi. Şehitliği ziyaret eden minik öğrenciler ise şehit mezarlarına karanfil ile yaptıkları resim çalışmalarını bıraktı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, ilçe ve köylerde bulunan şehitlik ve şehit kabristanlarını 18 Mart öncesinde ziyaret edip, temizliğini yaptı, yıpranan bayraklar yenilendi, ziyarete hazır hale getirdi.

Yozgat merkez şehitliğinde düzenlenen resmi program öncesinde, çeşitli anaokulu ve sınıfında eğitim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte şehitliği ziyaret etti. Öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri karanfil ve şehitlerle ilgili yaptıkları resimleri şehit kabristanlarına bırakıp, dua etti. Ardından gerçekleştirilen resmi törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı. Tören birliği şehitler anısına üç el atış yaptıktan sonra, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve diğer protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.