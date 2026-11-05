Yozgat'ta su şebekesi yenileme çalışmaları yüzde 85 seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Yozgat'ta su şebekesi yenileme çalışmaları yüzde 85 seviyesine ulaştı

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Yozgat\'ta su şebekesi yenileme çalışmaları yüzde 85 seviyesine ulaştı
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Yozgat\'ta su şebekesi yenileme çalışmaları yüzde 85 seviyesine ulaştı
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Yozgat'ta su şebekesi yenileme çalışmaları, müteahhit işi bırakınca yeniden ihale edildi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, 6 ay önce başladıkları işte yüzde 85'e ulaştıklarını ve 1,5-2 ay içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 15 Ağustos 2022'de yapımına başlanılan ve sözleşmeye göre 5 Ağustos 2024'te bitirilmesi planlanan altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla su şebekesi yenileme çalışmaları devam ediyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Müteahhittin işi bırakması sebebiyle bu altyapıyı yeniden ihale ettik. 6 ay önce çalışmaya başladık, şu anda yüzde 85 noktasındayız" dedi.

Yozgat'ta AK Partili Belediye Başkanı Celal Köse döneminde başlanıp tamamlanamayan altyapı çalışmalarının sona erdirilmeine yönelik geçen yıl gerçekleştirilen ikmal inşaatı doğrultusunda şehrin su şebekesinin yüzde 40'lık kesiminde yürütülen çalışmalar devam ederken, geçen yıllarda yaşanılan su sorununun tekrar yaşanmamasına yönelik projeler de hayata geçiriliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kesintisiz, sağlıklı ve verimli su altyapısı oluşturma hedefi doğrultusunda yeni projeleri devreye sokmaya çalıştıklarını ve yapımı devam eden Scada Merkezi ile şehrin tüm kesimlerindeki su hareketini tek merkezden denetleneceğini anlattı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Yozgat için su hayati bir önem taşıyor. Arap Seyfi bölgesindeki kuyulardaki su seviyesi epeyce yüksek. Ayrıca Musabeyli Barajı'nda da şu anda su seviyesi yüzde 45-46 civarında. Bu da yakın vadede, kısa vadede herhangi bir su sıkıntısı çekmeyeceğimizin göstergesidir. Ama bu demek değil ki suyu israf edelim. Hayır, gene suyu itinalı kullanmamız lazım. Biz de bu arada su israfını önleyecek, su kaçaklarını önleyecek birtakım çalışmaları devam ettiriyoruz."

Aslan, geçen dönem başlayıp 2 yılda tamamlanamayan altyapı çalışmalarıyla ilgili ikmal ihalesini geçen yıl yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bilindiği gibi müteahhittin işi bırakması sebebiyle bu altyapıyı yeniden ihale ettik. 6 ay önce çalışmaya başladık, şu anda yüzde 85 noktasındayız. İnşallah 1,5-2 ay içerisinde altyapıyı yenilemiş olacağız. İhaleyi tamamlamış olacağız. Şu anda yüzde 85 seviyesindeyiz ve yeni hatlara su vermeye başladık. Bunlar hepsi bu noktadaki olumlu gelişmeler. Bir taraftan da su depolarını yeniliyoruz. İyice harap olmuş durumda olan ve verimli şekilde kullanılamayan su depolarını yeniliyoruz. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Muslubelen'de bulunan ana depoyu tamamen yenileyip, bütün mekanik aksamıyla, motor aksamıyla tamamen yenileyip hizmete aldık. Bu tabii ki suyun daha verimli noktada kullanılması için bize yardımcı olacak."

"YOZGAT'TA İLK DEFA YAPIYORUZ SCADA MERKEZİ"

Su ile ilgili malzemelerin farklı alanlarda bulunması nedeniyle israfın söz konusu olduğna vurgu yapan Belediye Başkanı Arslan, şöyle konuştu:

"Bir de depo ve Scada Merkezi inşaatımız var. Deponun önemi şu; su malzemelerimiz gelişi güzel yerlerde depolandığı için, gelişi güzel yerlere bırakıldığı için kontrol zorluğu vardı. Malzeme olarak da israfımız, kaçaklarımız olabiliyordu. O yüzden büyük bir depo inşaatı yaptık. Bundan sonrası su ile ilgili ekipmanlarımız bu depoda muhafaza edilecek.

Bir de çok önemli bir şey, Yozgat'ta ilk defa yapıyoruz Scada Merkezi. 'Scada' dediğimiz olay basınç kontrol sistemidir. Scada sisteminin devreye girmesiyle birlikte Yozgat'ın değişik yerlerinde bulunan bütün su depolarını insansız şekilde kontrol edebileceğiz. Oradaki insan gücünü başka işlerde kullanabileceğiz ve depolarımızı tek bir merkezden bütün özellikleriyle kontrol edebileceğiz. Şehre verilen suyun hangi mahallelerde, hangi hatlarda, hangi basınçta gitmesi gerekiyorsa bunu da ayarlamış olacağız ki bu bizim için çok ciddi bir su tasarrufu sağlayacak. Suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Bu depo ve su Scada Merkezi inşaatının maliyeti yaklaşık 350 bin avro olacak.

Onun dışında da altyapı çalışmalarımız devam ediyor ve yıl başına kadar tamamlayacağız. Bu çalışmayla birlikte mekanik aksamın, motor aksamının değişmesi, depoların yenilenmesi bize ciddi manada elektrik tasarrufu da sağlayacak. Biz aynı zamanda Musabeyli bölgesindeki ve Arap Seyfi bölgesindeki motorları da değiştirmek üzere bir çalışma başlattık. Yozgat'a su basan su motorlarının da verimli kullanım ömürleri doldu. Bunları da yeniliyoruz. Tamamen bitirdiğimiz zaman yüzde 25 ile 30 arasında bir elektrik tasarrufu, enerji tasarrufu da sağlamış olacağız."

Kaynak: ANKA
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