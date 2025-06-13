Yozgat'ta Uzlaştırma Uygulamaları - Son Dakika
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Yozgat'ta Uzlaştırma Uygulamaları

Yozgat\'ta Uzlaştırma Uygulamaları
13.06.2025 12:35
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Uzlaşma dosyaları Yozgat'ta adli yükü hafifletiyor, taraflar bağışlarla uzlaşma sağlıyor.

Yargının yükünü oldukça hafifleten uzlaşma dosyaları, Yozgat'ta da ilginç örneklerle güncelliğini koruyor.

Tehdit, hakaret, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması ya da kabulü, icra iflas suçu, kişi huzur ve sükununu bozma gibi belli başlı bazı suçlarda uzlaştırma devreye giriyor. Telefona mesaj olarak gelen 4060 sistemi sayesinde uzlaştırma dosyası uzlaştırmacıya bildiriliyor. Taraflar, durumdan bu şekilde haberdar oluyor.

Yozgat'ta Uzlaştırmacı olarak görev yapan ve 15 yıldır bu işle uğraşan İsmail Reçber, şikayete bağlı olan suçların uzlaştırma kapsamına girdiğini belirtti. Hırsızlık, basit yaralama, tehdit, hakaret gibi suçların uzlaştırma kapsamında olduğunu söyleyen Reçber, tarafların mağduriyetin giderilmesi halinde uzlaşma sağlandığını ifade etti. Reçber, "Uzlaştırmanın amacı öncelikle mağdurun zararını telafi etmek, şüphelinin sorumluluk sahibi olmasını sağlamak, adli yargının yükünü hafiflemektir. Uzlaştırma dosyaları kapsamı ilk başlarda az sayıdaki suçlarda yürürlüğe girmişken daha sonra bu kapsam arttırıldı. Çünkü faydası görüldü. Onarıcı adalet sistemini güçlendiriyor, toplumsal barışı sağlıyor. Örneğin bir tehdit, hakaret suçunda bir kişi özür dilendiği takdirde şikayetinden vazgeçebiliyor. Uzlaştırma olmasaydı bu durum dava olacak, yıllarca mahkemelerde sürüp gidecekti" dedi.

"Taraflar Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışta uzlaştı"

Uzlaştırma dosyalarından örnek veren Reçber, "Yozgat Lise Caddesi'nde 2024 yılında meydana gelen bir dosya var. Trafikteki tartışma nedeniyle bir doktora karşı, tehdit ve hakaret suçu işleniyor. Uzlaştırma için bize ulaştırıldı. Taraflarla görüştük. Taraflar uzlaşmak istediklerini söyledi. Doktor bey mağdur taraftı. Kendi adına hiçbir şey istemedi. LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi. Bağış yapılırsa şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Tarafları LÖSEV'e bağış konusunda uzlaştırdık" ifadelerini kullandı.

"5 tane kitap bağışı ile tarafları uzlaştırdık"

Bir diğer örnekte ise kitap bağışı ile uzlaşma sağlandığını söyleyen Reçber, "Yozgat Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen hakaret ve tehdit suçuyla ilgili bir örnek daha verebilirim. Koğuşta taraflar tartışma yaşıyorlar. Mağduriyet meydana geliyor. Taraflarla SEGBİS vasıtasıyla görüştük. Durumu anlatarak uzlaştırmak istedim. Mağdur olan kişi, cezaevi kütüphanesine, şüpheli kişinin 5 tane kitap bağışlaması halinde uzlaşmak istediğini söyledi. Karşı taraf bunu memnuniyetle karşıladı. Bağış gerçekleştirildi, onarıcı adalet güçlenmiş oldu" cümlelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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