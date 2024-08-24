Yozgat'ta Vatandaşlar Çamlık Milli Parkı'nda Serinliyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Vatandaşlar Çamlık Milli Parkı'nda Serinliyor

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Yozgat'ta hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, Çamlık Milli Parkı'nda piknik yaparak serinlemeye çalışıyor. Piknik kısıtlamasına rağmen parka olan ilgi devam ediyor.

24.08.2024 11:22
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat'ta vatandaşlar, Çamlık Milli Parkı'nda piknik yaparak serinlemeye çalışıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, sabah kahvaltısı ile başlayan çamlık sefasını, akşam yemeği sonrası hava kararıncaya kadar sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığı'na Yozgat Valiliği tarafından piknik kısıtlaması getirilmesine rağmen aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların ilk tercihi milli park olmaya devam ediyor. 1 Haziran tarihinden başlayan ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek kısıtlama kapsamında çamlıkta saat 21.00'den sonra ateşli piknik yapılması yasaklandı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar bu karara uygun hareket ederken, serbest saatleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Vatandaşlar, bin 600 rakımlı çamlık tepesi eteklerinde yer alan Cevdet Dündar Göleti çevresindeki alanda konuşlanıp, göl manzarası eşliğinde sabah kahvaltını yapıyor. Milli parka sadece Yozgat merkezinden değil, çevre il ve ilçelerden de piknikçiler geliyor. Yerköy ilçesinden ailesiyle birlikte çamlığa gelen Muzaffer Bayar, "Çok sıcak olduğu için buraya geldik, burası çok serin. Türkiye'nin ilk milli parkı, çok serin. Yerköy çok sıcak olduğu için buraya geldik. Burası gerçekten çok serin" dedi.

Çamlıkta atı ile geziyor, çocukları sevindiriyor

Asıl mesleği fırıncılık olan Ali Çömez, gece mesaisinden sonra evinde bir süre dinlenip, ardından da atını alıp, soluğu Çamlık Milli Parkı'nda alıyor. Çamlıkta at sırtında gezinen ve piknikçilerin de dikkatini çeken Ali Çömez, ata binmek isteyen çocuklara da yardımcı oluyor, mutlu olmalarını ve hayvan sevgilerini daha da artırmaya gayret ediyor. Yozgat'ın da tanıtımını yaptığını kaydeden Ali Çömez, şöyle konuştu:

"Atımla Çamlık'ta geziyorum, gençlere, çocuklara at sevgisini aşılıyorum. Burada isteyen olursa ata bindiriyorum. Türk nesline insanlara tanıtıyorum. At iki senedir bende ama çocukluktan beri hayalim benim at. Fırıncıyım, gece fırında çalışıyorum, gündüz de boş gezdiğim saatlerde, hem atıma bakıyorum, hem motosiklet tamiri yapıyorum. Arada da böyle atla, çamlıkta geziyorum, spor yapıyorum. Gençlere de örnek olmaya çalışıyorum, at neslini devam ettiriyorum. Yozgat için, memleketimiz için güzel bir spor, hem memleketi tanıtmaya çalışıyorum. Yozgat için çok güzel bir aktivite. Talep çok, at sevgisi, insanlar atı seviyor. Önceden atlar çoktu artık nesiller kalmadı, bilgisayar, cep telefonu çıktığından dolayı. Ata sevgi biraz daha yoğun, atı gören koşarak geliyor."

Yozgat\'ta Vatandaşlar Çamlık Milli Parkı\'nda Serinliyor
Kaynak: ANKA

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