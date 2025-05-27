Yozgat\'ta Yabancılara Türkçe Kursu

Yozgat'ta yabancılar dil seferberliğiyle Türkçe öğreniyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ve genellikle Türk erkekleriyle evli olan yabancılar Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurs sayesinde Türkçe öğreniyor.

Fas, Suriye, Çeçenistan gibi ülkelerden gelen yabancı uyruklu vatandaşların katıldığı Türkçe kursu sonunda katılımcılara sertifika veriliyor. Kurs sayesinde yaşadıkları yere entegre olmayan çalışan kişiler dil öğrenerek günlük hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Farklı ülkelerden gelerek Türkiye'de yaşamaya başlayan yabancılar, Türkçe öğrenerek hem günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor hem de topluma daha hızlı uyum sağlıyor.

Kursiyerlerden Meryem Alaoui, 2 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ifade etti. "Faslıyım. Kısmet oldu Türkiye'ye geldim. Evleneli 2 sene oldu. Türkçe iyi. Öğrendim. Alışveriş yaparken lazım oluyor. Kurs çok faydalı. Teşekkür ederim" dedi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal "Halk Eğitim Merkezi'mizde yabancılara yönelik A1, A2 seviyesinde kurslar açılmaktadır. Bu sene toplam 4 kurs açılmıştır. 24 öğrenci sene boyu kurslara gelmiştir ve şu an devam etmektedir. Genelde Fas, Afgan ve Suriye kökenliler var. Okulların tatile girdiği tarihle birlikte kursumuz da bitecek. Hayat boyu öğrenmede talep olduğu müddetçe sürekli yeni kurslar açılabilir" dedi.