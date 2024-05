Yozgat\'ta Yağmur Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta dün etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda yer yer aksamasına neden oldu. Geçen yıl nisan ayında ulaşıma açılan Ankara-Yozgat- Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Yerköy ilçesi Saray köyü mevkisinde sel sularının rayların altındaki dolgu malzemelerini sürüklemesi nedeniyle hasar oluştu.

Yozgat il merkezi ile bazı ilçelerinde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mazgallardan yağmur suları taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiği aksattı. Trafik ekipleri, sürücüleri uyardı, kontrollü geçişlerini sağladı. Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı. Yozgat merkeze bağlı bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağan yağmur YHT hattında hasara neden oldu.

Geçen yıl hizmete açıldı, yağmur suyu hasar yaptı

Geçen yıl 26 Nisan tarihinde ulaşıma açılıp, ilk yolcu taşımacılığının yapıldığı Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı YHT hattı da yağışlardan etkilendi. Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarından geçen YHT hattı, sel suları nedeniyle hasar gördü. Çift hatlı tren yolunun Ankara- Sivas istikametindeki raylar askıda kaldı. Hat üzerinde yapılacak kontrollerin ardından YHT seferlerinin tek hat üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

"Her yağmurdan sonra aynı sorun"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YHT hattında her yağmurdan sonra aynı sorunların yaşandığına dikkat çekti. Karasu, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sarayköy mevkiinde bugün yoğun yağmurdan toprak kayması yaşandı! Can kaybının olmaması, sorunu ortadan kaldırmıyor. Her yağmurdan sonra aynı sorun… Zemin etüdünü adam gibi yapmazsan, hızlı tren geçişinin şartlarını tam oluşturmazsan, riskleri öngöremezsen, suçu yine hava muhalefetine atarsın… Olmadı, fıtrat deyip geçersin! Önlem alın, önlem!" dedi.