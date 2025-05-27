Yozgat'te Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'te Güreş Şampiyonası Başladı

27.05.2025 18:01
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Yozgat'ta 38 ilden 1182 sporcunun katıldığı güreş şampiyonası sürüyor, final 29 Mayıs'ta.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, 38 ilden bin 182 sporcunun katıldığı Okul Sporları Geleneksel Aşırtmalı Aba ve Karakucak Güreşleri Türkiye Şampiyonası başladı. 29 Mayıs Perşembe günü yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak olan şampiyona, oldukça heyecanlı ve çekişmeli devam ediyor.

Yozgat Spor Vadisi Er Meydanı çim sahada yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 38 ilden gelen 1182 sporcu mücadele veriyor. Okul Sporları Geleneksel Aşırtmalı Aba güreşlerinde 729 sporcu, Karakucak güreşlerinde ise 453 sporcu kilolarında birinci gelebilmek için ter döküyor.

Müsabakaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcıları Türker Çağatay Halim ve Harun Öksüz de izledi. Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ise müsabakalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Toplamda Karakucak güreşlerinde 729 sporcu er meydanında kol bağladılar. Yarın da Aba güreşi ile devam edecek güreşlerimize yaklaşık 500 tane daha Aba güreşinde katılım bekliyoruz. Toplamda 1200-1300 kişiyi Yozgat ilimizde misafir ettik. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de birçok Türkiye şampiyonaları ve uluslararası şampiyonaları Yozgat'ımızda yapmayı planlıyoruz."

Kaynak: ANKA

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