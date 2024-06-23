Yozgat Yetiştirme Yurdu'ndan Ayrılanlar Uçurtma Şenliği'nde Buluştu - Son Dakika
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Yozgat Yetiştirme Yurdu'ndan Ayrılanlar Uçurtma Şenliği'nde Buluştu

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Yozgat Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen dünün çocukları, bugünün yetişkinleri arkadaşlık bağlarını güçlü tutmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya geldi. Aile fertlerinin de katıldığı etkinlikte, özellikle çocuklar gönüllerince eğlendi.

23.06.2024 10:40  Güncelleme: 10:53
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Yetiştirme Yurdu'nda büyüyen dünün çocukları, bugünün yetişkinleri arkadaşlık bağlarını güçlü tutmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya geldi. Aile fertlerinin de katıldığı etkinlikte, özellikle çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yozgat Yetiştirme Yurdu'nda yetişen, bugün farklı iş kollarında çalışan, büyük çoğunluğu evlenip çocuk sahibi olan dünün çocukları, bugünün yetişkinleri 14'üncüsünü düzenledikleri şenlikler kapsamında bir araya geldi. Devlet koruması altında yetişen ve 18 yaşını doldurduktan sonra yurttan ayrılan gençler tarafından 2002 yılında kurulan Yurttan Ayrılanlar (YURT-AY) Derneği tarafından bu yılki etkinlik 'Uçurtma Şenliği' adıyla çocuklara yönelik düzenlendi. Yozgat'ta kalan yurttan ayrılan 400 kadar bireyin aileler ve çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlik, Spor Vadisi'nde gerçekleştirdi. Katılımcılar, özellikle çocuklar müzik eşliğinde oynayıp, ip germe, çuvalla koşu, yumurta taşıma yarışmalarıyla renkli bir gün geçirdi. Aile fertleri ise piknik yapıp, bol bol sohbet etti.

Etkinliğe katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı konuşmada, "Güzel günde, güzel bir faaliyetle sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii ki bunlar son derece güzel faaliyetler. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi devam ettirme açısından, sizin gibi değerli bir camianın birliği, beraberliği, son derece önemli ve güzel faaliyetler. İnşallah bu faaliyetlerin devamlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bu zamana kadar 4 bine yakın arkadaşımız var"

2002 yılında kurulan Yurt-Ay Derneği'nin Başkanlığını yürüten Hakan Çeliksoy, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Bu organizasyonumuz 15 yıldır devam ediyor. Pandemi, deprem ve bazı felaketlerden dolayı yapmadığımız yıllardan dolayı bu etkinliğimiz 14'üncü oluyor. Normalde 16 yıldır bu etkinliği yetiştirme yurdundan ayrılan arkadaşlarla beraber, anılarımızı yaşatmak için 'Hey gidi günler' şenliği şeklinde, ilk önce 'Pilav günü' olarak başladıktan sonra 'Bahar şenliği' ve 'Yaz şenliği' bu yıl da 'Uçurtma şenliği' olarak devam ediyoruz. Yozgat yetiştirme yurdundan ayrılan bu zamana kadar 4 bine yakın arkadaşımız var. Tabii bunların tamamı Yozgat'ta ikamet etmiyor, çoğu şehir dışında ikamet ediyor. Yozgat'ta bir 400 civarında arkadaşımız var. Aileleriyle beraber bugün burada anılarımızı tazelemek, eski günler yad etmek için burada bulunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik bir eğlence oldu. Muhabbetimizi, sohbetimizi devam ettiriyoruz."

Yozgat Yetiştirme Yurdu\'ndan Ayrılanlar Uçurtma Şenliği\'nde Buluştu
Kaynak: ANKA

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