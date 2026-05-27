Yozgat'ta "Kurban Pazarı" İsyanı: Yozgat'a Hayvan Pazarı Çok mu Fazla Görülüyor?

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Belediye Hayvan Pazarı'nda, sosyal ihtiyaçlara yönelik tesislerin olmadığını eleştirerek, "Gerek belediye gerek özel idare gerek siyasiler, şu rezilliğe, vatandaşın haline bakın. Yozgat'a hayvan pazarı çok mu fazla görülüyor?" dedi.

Yozgat'ta 2019'da hazırlanan projeyle Çalatlı Köyü yakınlarında sosyal donatıları da bulunan, 56 bin metrekare kapalı alana sahip canlı hayvan pazarı kuruldu. Tesis 2022 yılında hizmete açıldı ancak yalnızca o yıl kurban pazarı olarak bir kez kullanıldı. Geçen yıl bu alan, sokak hayvanları için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürüldü. Ancak bu merkezin daha sonra belediyeye ait barınağa taşınması üzerine, boş kalan pazar alanının mandıra olarak kullanılması için İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilmesi uygun görüldü. Bu süreçte besiciler de belediyeye ait eski canlı hayvan pazarına yönlendirildi.

Yenisi yapıldığı için atıl durumda kalan Belediye Canlı Hayvan Pazarı'nda yolların durumu, sosyal tesislerin kapalı olması ve kesim yerlerinin belirsizliği, hem besicilerin hem de yurttaşların tepkisine neden oldu. Yozgat Merkez Güdülelmahacılı Köyü'nden gelen Fuat Aysel, "Düzenli bir hayvan pazarımız olsa daha güzel olur. Bizim için daha rahat olur" dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ise Yozgat'taki hayvan pazarının durumunu sert sözlerle eleştirdi. Pazarın altyapısının yetersiz olduğunu, oturacak yer ve çay içecek alan bile bulunmadığını söyledi. Çiftçi, esnaf ve köylünün zor şartlarda işlem yaptığını, gelenlerin memnun kalmayıp kötü izlenimle ayrıldığını ifade eden Açıkgöz, hayvan pazarının acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Açıkgöz, şöyle konuştu:

""Gerek belediye gerek özel idare gerek siyasiler, şu rezilliğe, vatandaşın haline bakın. Yozgat'a hayvan pazarı çok mu fazla görülüyor? Öbür taraftaki pazar yerini hayvan pazarı yapmadılar, mandıra yaptılar. Şu anda da kiraya veriyorlar. Biz o günkü şartlarda 'hayvan pazarı değil, mandıra yapıyorsunuz' dedik. ve dediğimiz çıktı. O kadar para harcandı. Bu memlekete hayvan pazarı yine yapılmadı. Vicdan, insaf. Yetkililer artık eğilsinler, projeye baksınlar. Biz 3 tane sivil toplum örgütü olarak o günkü şartlarda 11 yıl önce 85 bin liraya proje yaptık, bizim projeyi kaldırıp attılar. Kendi projelerini yaptılar, vaziyeti de görüyorsunuz. Çok yazık ediyorlar. Buradan alınan alınsın, sıkıntı duyan duysun ama bu memleket bu kadar sahipsiz olmasın."