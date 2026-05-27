Yozgat'ta "Kurban Pazarı" İsyanı: Yozgat'a Hayvan Pazarı Çok mu Fazla Görülüyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta "Kurban Pazarı" İsyanı: Yozgat'a Hayvan Pazarı Çok mu Fazla Görülüyor?

27.05.2026 14:05  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Belediye Hayvan Pazarı'ndaki altyapı eksikliklerini ve sosyal tesislerin olmayışını eleştirerek, yetkililere tepki gösterdi. Yeni yapılan pazarın mandıraya dönüştürülmesi ve eski pazarın bakımsız kalması besicileri mağdur etti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Belediye Hayvan Pazarı'nda, sosyal ihtiyaçlara yönelik tesislerin olmadığını eleştirerek, "Gerek belediye gerek özel idare gerek siyasiler, şu rezilliğe, vatandaşın haline bakın. Yozgat'a hayvan pazarı çok mu fazla görülüyor?" dedi.

Yozgat'ta 2019'da hazırlanan projeyle Çalatlı Köyü yakınlarında sosyal donatıları da bulunan, 56 bin metrekare kapalı alana sahip canlı hayvan pazarı kuruldu. Tesis 2022 yılında hizmete açıldı ancak yalnızca o yıl kurban pazarı olarak bir kez kullanıldı. Geçen yıl bu alan, sokak hayvanları için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürüldü. Ancak bu merkezin daha sonra belediyeye ait barınağa taşınması üzerine, boş kalan pazar alanının mandıra olarak kullanılması için İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilmesi uygun görüldü. Bu süreçte besiciler de belediyeye ait eski canlı hayvan pazarına yönlendirildi.

Yenisi yapıldığı için atıl durumda kalan Belediye Canlı Hayvan Pazarı'nda yolların durumu, sosyal tesislerin kapalı olması ve kesim yerlerinin belirsizliği, hem besicilerin hem de yurttaşların tepkisine neden oldu. Yozgat Merkez Güdülelmahacılı Köyü'nden gelen Fuat Aysel, "Düzenli bir hayvan pazarımız olsa daha güzel olur. Bizim için daha rahat olur" dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ise Yozgat'taki hayvan pazarının durumunu sert sözlerle eleştirdi. Pazarın altyapısının yetersiz olduğunu, oturacak yer ve çay içecek alan bile bulunmadığını söyledi. Çiftçi, esnaf ve köylünün zor şartlarda işlem yaptığını, gelenlerin memnun kalmayıp kötü izlenimle ayrıldığını ifade eden Açıkgöz, hayvan pazarının acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Açıkgöz, şöyle konuştu:

""Gerek belediye gerek özel idare gerek siyasiler, şu rezilliğe, vatandaşın haline bakın. Yozgat'a hayvan pazarı çok mu fazla görülüyor? Öbür taraftaki pazar yerini hayvan pazarı yapmadılar, mandıra yaptılar. Şu anda da kiraya veriyorlar. Biz o günkü şartlarda 'hayvan pazarı değil, mandıra yapıyorsunuz' dedik. ve dediğimiz çıktı. O kadar para harcandı. Bu memlekete hayvan pazarı yine yapılmadı. Vicdan, insaf. Yetkililer artık eğilsinler, projeye baksınlar. Biz 3 tane sivil toplum örgütü olarak o günkü şartlarda 11 yıl önce 85 bin liraya proje yaptık, bizim projeyi kaldırıp attılar. Kendi projelerini yaptılar, vaziyeti de görüyorsunuz. Çok yazık ediyorlar. Buradan alınan alınsın, sıkıntı duyan duysun ama bu memleket bu kadar sahipsiz olmasın."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Kurban, Yozgat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 'Kurban Pazarı' İsyanı: Yozgat'a Hayvan Pazarı Çok mu Fazla Görülüyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

15:40
İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:58:34. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta "Kurban Pazarı" İsyanı: Yozgat'a Hayvan Pazarı Çok mu Fazla Görülüyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.