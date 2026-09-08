Yozgatlı çiftçiler TMO'nun nohut alımına başlamasını istiyor - Son Dakika
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Yozgatlı çiftçiler TMO'nun nohut alımına başlamasını istiyor

Yozgatlı çiftçiler TMO\'nun nohut alımına başlamasını istiyor
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Yozgat'ta dolu zararı ve maliyet artışı nedeniyle nohut üreticisi zor durumda. Çiftçiler, TMO'nun nohut alımlarına başlamasını talep ederken, geçen yıl 38 liraya satılan nohudun fiyatı bu yıl 28-30 liraya kadar düştü. Üreticiler, mazot ve gübre maliyetlerini bile karşılayamadıklarını belirtiyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta mevsimin yağışlı geçmesi tarımsal üretimi olumlu etkilerken, aralılarla düşen dolu özellikle nohut ve mercimek danelerine zarar verdi. Çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) nohut fiyatlarını açıklanarak alımlara başlanılmasını istiyor. Yozgatlı çiftçi, "Nohutun kilosu geçen sene 38 liraydı, bu sene 28 liradan başlıyor" dedi.

Tohum fiyatının yarısına bile alıcı bulamamaktan yakınan Yozgatlı çiftçiler, 60-65 liradan tohumunu aldıkları nohudu 28-30 lira arasında tüccara veremediklerini söyledi. Geçen yıl 41 bin tondan fazla nohut üretiminin gerçekleştirildiği Yozgat'ta bu yıl yaklaşık 550 bin dekardan fazla araziye nohut ekildi. Nohutta 60 bin tonunu üzerinde rekolte bekleniyor. Çiftçi, ürettiği ürünün maliyetinin altında bile alıcı bulamamasından yakındı.

"EKİM ZAMANI MAZOTUN LİTRESİ 90 LİRAYA ÇIKTI"

Çalatlı köyü çiftçilerinden Nizamettin Dolgunyürek, mazotun, gübrenin ekim öncesinde zamlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sene nohut sezonumuzu başlattık. Yarısını önceden biçmiştik. Dolu nedeniyle, nohutların yeşil olmasından dolayı gerisini de şimdi biçiyoruz. Nohutlarımızı dolu vurduğundan dolayı ancak tohumunu alabiliyoruz.

Nohut şu anda para etmiyor, kilosu 28 lira, 30 lira. Ondan dolayı da mazot paralarını, masraflarını çıkartamıyoruz. Mazotun litresi de 90 liraya çıktı ekim zamanı. Gübrenin tonu 45 bin liraya çıktı. Devletten bu yönden destek bekliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 'TMO alacak' diyorlar ama şu anda alım yok. Alırsa da ileride alacak. Ama köylünün elinde de nohut bitti. Bunlar son biçimler. Geçen mercimek vermiştik. TMO bir hafta önce mercimeği almaya başladı. Mercimeğin kilosunu 32 liradan verdik. Bir önceki sene 38 liradan sattık. Ama tüccar 22 liraya kadar mercimeği aldı, 22-25 liraya kadar."

"KÖYLÜDEN 20 BİN LİRA ALIP DA MAZOT ALAMIYORUM"

İbrahim Arkoç isimli çiftçi, aynı zamanda biçerdöver sahibi olduğunu aktardı ve köylüden para toplayıp biçerdövere mazot alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çalatlı köyünde çiftçiyim, aynı zamanda biçerdöverciyim. Ekecek tohum bulamıyoruz. Nohudumuz öylece gitti, ekinimiz gitti. Bin 500 dönüm nohudu hiç biçtirmedik. Biçtiğimiz nohudun da dolu yarasından dolayı satamıyoruz. Devletimizden biz bu konuda yardım istiyoruz. TMO şu anda almıyor nohudu. Mercimeğimizi verdik. O da mazot paralarını kurtaramadık. İşçinin parasını veremedik. Buğday sattık, buğdayın daha parasını alamadık.

Mazot almaya gideceğim, köylüden 20 bin lira alıp da mazot alamıyorum. Vallahi akşama kadar mazot zor yeter. O kadar perişanız. Devletimizden yardım istiyoruz bu konuda."

"GEÇEN YIL 37-38 LİRAYA SATILAN NOHUTUN FİYATI ŞU AN 30 LİRADA SEYREDİYOR"

Tarım ürünlerinin fiyatının önceki yılların gerisinde kaldığına vurgulayan Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, şöyle dedi:

"2026 yılı baklagillerde mercimek ve nohutta büyük bir sıkıntı vardı. Mercimeği siyasetçilere teşekkür ediyoruz, bir rahatlatma getirdi, ofis açmak kaydıyla. Şu an satanlar sattı ama satmayanlar TMO'ya götürüp rahat bir şekilde mercimeği verebiliyor. Aynı hassasiyeti biz nohutta da izlenmesini istiyoruz. 2025 yılında 37-38 liraya satılan nohutun fiyatı şu an 30 liradan seyrediyor. Bunu da devletimiz, büyüklerimiz bir ele alırsa çiftçimiz biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Bunlar önemli bir olay. Baklagillerde 10 kilo bir eve fevkalade yetiyor. 100 lira olsa bin lira eder, 50 lira olsa 500 lira eder. Bu tüketicimize zarar vermez ama üretene büyük bir girdi getirir. Büyük bir para kazancı elde eder. Bunu sayın büyüklerimiz bir şekilde nohudu da ofisi açarlarsa mutlu oluruz."

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgatlı çiftçiler TMO'nun nohut alımına başlamasını istiyor - Son Dakika

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