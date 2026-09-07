Yozgatlı hayranın 25 yıllık Orhan Gencebay koleksiyonu kendi müzesinde sergileniyor

Yozgat'ta yaşayan 37 yaşındaki Ömer Keklikci, çocuk yaşlarda başlayan Orhan Gencebay hayranlığını 25 yıllık bir arşive dönüştürdü. Keklikci; Orhan Gencebay'ın plak, kaset ve CD'lerinin yanı sıra video kasetlerini, orijinal film afişlerini, posterlerini ve 1970'li yıllara ait orijinal dergileri bir araya getirdi. Arşivde ayrıca dönemin plak ve kasetlerini dinleyebilmek için kullanılan orijinal müzik çalarlar da yer alıyor.

Küçük yaşlarda dinlemeye başladığı Orhan Gencebay'ın eserlerine duyduğu ilgiyi yıllar içerisinde koleksiyonculuğa dönüştüren Keklikci, Türkiye'nin farklı illerinden topladığı parçaları yaklaşık 3 yıldır kendi hazırladığı mekanda sergiliyor.

9-10 yaşlarında başlayan hayranlık 25 yıllık arşive dönüştü

Orhan Gencebay hayranlığının çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Keklikci, ilk kez babasının kasetleri arasında karşılaştığı bir Orhan Gencebay kasetini dinlemesiyle bu tutkunun başladığını söyledi.

Keklikci, "Yozgatlıyım, 37 yaşındayım. Aşağı yukarı 25 yıldır Orhan Gencebay arşivi yapıyorum. 25 yıldır plaklarını ve kasetlerini topluyorum. 25 yılın sonucunda da böyle bir arşivim oldu. Orhan Gencebay hayranlığım çok küçük yaşlarda başlardı. 9-10 yaşlarımda falan başladı. Bir gün evde, televizyonun bozulmasıyla evdeki kasetleri karıştırırken, Orhan Gencebay kasetine denk geldim" dedi.

Bayram harçlıklarıyla kaset topladı

Çocukluk yıllarında yaşıtları bayram harçlıklarıyla oyuncak alırken kendisinin kasetçilerden Orhan Gencebay kasetleri toplamaya başladığını belirten Keklikci, yıllar içerisinde koleksiyonun giderek büyüdüğünü ifade etti.

Keklikci, "Evde kasetlerimiz vardı babamın. Taktım ve çok hoşuma gitti. Dinlemeye başladım. Ertesi günler kasetlerin içini ararken birkaç daha Orhan Gencebay kaseti buldum. Derken bu şekilde oldu. Yıllarca, topluyorum. Toplamaya da devam ediyorum. Çocukken, benim yaşıtlarım bayram harçlıklarını toplayıp oyuncak alırken, ben kasetçilerden Orhan Gencebay kasetlerini toplamaya başlamıştım zaten" ifadelerini kullandı.

Odaya sığmayan arşiv için özel mekan oluşturdu

25 yıl boyunca biriktirdiği eserlerin zamanla odasına sığmadığını söyleyen Keklikci, bunun üzerine arşivini sergileyebilmek amacıyla bir dükkan tuttuğunu belirtti. Mekanın tadilatından raflarına ve dizaynına kadar birçok çalışmayı kendisinin yaptığını ifade eden Keklikci, yaklaşık 3 yıldır arşivini burada sergiliyor.

Keklikci, "E tabii 25 yıl, toplayınca, artık sığmaz oldu odaya. Odaya sığmayınca böyle bir, dükkan tutup ve buraya arşivi taşıma fikri oluştu bende. Aşağı yukarı 3 yıldır buradayız. Burayı tuttuğumda, tadilatlarını boyasını yaptım. Kendim raflarını ve dizaynı kendim hazırladım. Böyle bir görsel oluştu. Arşivimizi artık burada sergiliyoruz" diye konuştu.

Plak, kaset ve CD'lerin yanı sıra film arşivi de bulunuyor

Koleksiyonun yalnızca plak ve kasetlerden oluşmadığını belirten Keklikci, Orhan Gencebay'ın sanat hayatına ilişkin çok sayıda farklı materyali de arşivine kattığını söyledi. Koleksiyonda plak, kaset ve CD'lerin yanı sıra video kasetleri, orijinal film afişleri, orijinal posterler, 1970'li yıllara ait dergiler ve dönemin müzik çalarları da bulunuyor.

Keklikci, "Kasete plağın haricinde tabii Orhan Gencebay arşivi yapmak, kolay bir şey değil. Film afişleri, film kasetleri, basın arşivi derken bu iş büyüyüp gidiyor. Birçoğunu tabii buralardan, bulamadığım için Türkiye'nin çeşitli illerinden, gittiğim yerlerden toparlamaya çalıştım" dedi.

Ziyaretçilerin ilgisi mutlu ediyor

Arşivinin bulunduğu mekanı görenlerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Keklikci, ziyaretçilerden aldığı olumlu tepkilerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Keklikci, "Burayı gören, ziyarete gelen, arkadaşlar ve dışarıdan gelen insanların, tepkileri beni çok mutlu ediyor. 'Nasıl bu kadar kaset ve plakları bir araya getirdin toparladın. Kaç yılını aldı. Gibi güzel tebrikler alıyorum. Beğenilerini alıyorum. O da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bir Teselli Ver" ile başlayan müzik tutkusu

Orhan Gencebay'ın müziğinin kendisini küçük yaşlarda etkilediğini belirten Keklikci, sanatçının ses tonu, müzikleri, şarkılarındaki sözler, hayata bakışı ve felsefesinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Keklikci, "Neden Orhan Gencebay? Orhan Gencebay müziği öncelikle beni çok etkiledi. Ses tonu, müzikleri, şarkılarındaki, sözler o küçük yaşta beni çok etkilemişti. Dediğim gibi 'Bir Teselli Ver' şarkısıyla dinlemeye başladım. Demek ki o yıllarda bir teselliye ihtiyacımız varmış" dedi.

"Beni çok etkiledi"

Gencebay'ı diğer sanatçılardan ayıran özelliklerin başında kendi bestelerini yapması ve sözlerini kendisinin yazmasının geldiğini belirten Keklikci, sanatçının hayata bakışının da kendisini etkilediğini söyledi.

Keklikci, "Orhan Gencebay'ı diğer sanatçılardan ayıran, özelliklerden kendi bestesini yapması, sözlerini kendisi yazması, ve dediğim gibi hayata bakışı, felsefesi beni çok etkiledi. Diğer sanatçılardan da, tabii ki bunlar benim için bir ayrıcalık oldu. Her şeyden öte filmlerini de çok seviyorum. Duruşunu çok seviyorum" diye konuştu.

Plaklardaki çıtırtı bile ayrı bir haz veriyor

Dijital müzik platformlarının yaygınlaşmasına rağmen plak ve kasetlerin kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirten Keklikci, özellikle plakların sesinin ve dinleme deneyiminin kendisine ayrı bir keyif verdiğini söyledi.

Keklikci, "Dönemimiz evet, dijital çağ. Artık müzikler dijital ortamda dinlenir oldu ama biz eskiyse diyoruz. Plak ve kasetlerin, keza CD'lerin ses kalitesi bence çok daha farklı. Özellikle plakların master kayıtları döneminde, çıkmış kayıtlar. Tabii onun dinlemesi çok başka bir şey. Duyduğunuz gibi çıtırtısı bile plağın, çok başka bir haz veriyor bana. Tabii Orhan Gencebay Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından. Bunu kimse inkar edemez" ifadelerini kullandı.

Gençlere "arşiv yapın" tavsiyesi

25 yıllık emeğin ürünü olan arşivini gelecek nesillere aktarmak istediğini belirten Keklikci, gençlere de sevdikleri eski sanatçıların eserlerini ve hatıralarını arşivlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Keklikci, "Gençlere tavsiyem de eğer sevdikleri, eski ama eskimeyen sanatçılarımızın bu şekilde arşivlerini yapabilirler" dedi.