YRP\'li Karakuş, Maden\'deki TOKİ konutlarında elektrik ve su sorunu olduğunu öne sürdü

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Maden ilçesinde anahtarları teslim edilen TOKİ konutlarına elektrik, su ve altyapı eksiklikleri nedeniyle hak sahiplerinin yerleşemediğini belirterek, "Aradan 8-9 ay geçmesine rağmen kurası çekilen evlerde elektrik yok, su yok, altyapı yok. Vatandaşlarımız hala konteynerlerde, ağır hasarlı evlerde yaşıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Maden ilçe teşkilatıyla birlikte Bermaz Ovası, Eğrikavak, Çalkaya, Osman Çayırı, Naldöken ve çevre köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Karakuş, bölgede yaşanan ulaşım, elektrik ve deprem konutlarının altyapı sorunlarını gündeme taşıdı.

Karakuş, "Bugün Elazığ ve Maden ilçe teşkilatlarımızla beraber köy buluşmaları kapsamında Maden ilçemizdeki köylerimizi ziyarette bulunduk. Buradaki köy ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin bize ilettikleri sorunlar var. Bu sorunları dile getirmek istiyoruz. Bugün ilimizin milletvekillerine, Karayolları Bölge Müdürlüğüne bir çağrıda bulunarak vatandaşlarımız adına çözüm talebimizi iletmek istiyoruz" diye konuştu.

"5 KİLOMETRELİK YOLDA İKİ ARAÇ KARŞILAŞINCA BİRİ GERİ GİDİYOR"

Bermaz Ovası'ndaki yol sorununa dikkati çeken Karakuş, Durmuştepe köyünden Kavak köyü çıkışına kadar uzanan yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta yaşanan sıkıntıların yıllardır devam ettiğini söyledi. Karakuş, "Maden Bermaz Ovası'nda Durmuştepe köyünden Kavak köyü çıkışına kadar yaklaşık 5 kilometrelik bir yol var. Ne yazık ki biz buraya her yıl geldiğimizde, her yıl iletilen aynı problemler çözülmeden karşımıza çıkıyor. O yolda tek bir arabanın bile geçmesi neredeyse imkansız. İki araba karşı karşıya denk geldiği zaman burada kaza riskiyle karşı karşıya geliyorlar. Veyahut da bir aracın geri doğru gidip diğer araca yol vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SABAH 7'DEN AKŞAM 8'E KADAR ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR"

Maden ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşanan elektrik kesintilerinin de vatandaşları mağdur ettiğini belirten Karakuş, kış aylarında kar yağışı nedeniyle yaşanan kesintilerin yaz döneminde de sürdüğünü ifade etti. Karakuş, elektrik sorununu şu sözlerle anlattı:

"Maden ziyaretleri kapsamında Bermaz Ovası'ndan sonra bu bölgedeki mezralarımızı ve köylerimizi ziyaret ettik. Gerek Bermaz Ovası'nda gerek bu köylerimizde bize ifade edilen diğer bir sorun da elektrik problemleri. Malumunuz, kış mevsiminde çok kar yağdığı için direklerin devrilmiş olmasından dolayı uzun süreli elektrik kesintilerinin olduğu ifade edildi. Ancak yaz döneminde olmamıza rağmen sabah 7'den akşam 8'e kadar, istisnasız her gün kesintili yapılan bir elektrik sistemi var. Dolayısıyla geçen hafta Karakoçan'da yaşanan bu sorun bugün Maden, Bermaz Ovası arasındaki mezralarda da yaşanmakta."

Elektrik dağıtım şirketi Aksa'nın yetkililerine seslenen Karakuş, "Karakoçan'daki altyapı çalışmalarını hızlandırdıkları gibi Maden, Bermaz Ovası'nda ve buraya bağlı bölgedeki köylerimizdeki çalışmalara da hız vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOKİ GELMİŞ, EVLERİ YAPMIŞ; ELEKTRİK YOK, SU YOK, ALTYAPI YOK"

Deprem konutlarının durumuna ilişkin tepkisini dile getiren Karakuş, evlerin tamamlanmasına, kuraların çekilmesine ve anahtarların teslim edilmesine rağmen bazı hak sahiplerinin konutlarına yerleşemediğini öne sürdü. Elektrik, su ve altyapı bağlantılarının tamamlanmadığını belirten Karakuş, vatandaşların konteynerlerde ve ağır hasarlı evlerde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Karakuş, "Diğer bir konu da bizi hayretler içerisinde düşüren bir konu. TOKİ gelmiş, evleri yapmış, kuralar çekilmiş, anahtar teslimleri yapılmış. Aradan 8-9 ay geçmesine rağmen kurası çekilen evlerde elektrik yok, su yok, altyapı yok" diye konuştu.

"EKSİKLİKLER EKİM AYI SONUNA KADAR TAMAMLANMALI"

TOKİ konutlarındaki sorunların çözülmesi için Elazığ Valiliği'ne ve milletvekillerine çağrıda bulunan Karakuş, elektrik, su ve altyapı eksikliklerinin ekim ayı sonuna kadar giderilmesini istedi. Karakuş, "Eğer bu durum olmazsa bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önünde bu sorunun çözülmesi için şikayet ve talepleri dile getireceğiz" dedi.