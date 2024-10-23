Yük Gemisi Ereğli Limanı\'na Yanaşırken Karaya Oturdu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limana yanaşmak istediği sırada karaya oturan yük gemisi, ekiplerin çalışmalarının ardından yüzdürüldü.

Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri ile yola çıkan Karadeniz Ereğli ilçesine ulaşan "Mildret" isimli yük gemisi, ilçe girişindeki limana yanaşmak istediği sırada karaya oturdu. Kılavuz gemiler tarafından yapılan müdahalelere dalgıçlar da eşik etti. Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı kontrollü olarak limana gemi geçişlerini bir süreliğine durdurdu. Dalgıçlar ve dronlar yardımı ile bölgede başlatılan çalışma sonuç verdi. Gemi yüzdürülerek tahliye rıhtımına yanaşma manevrası çalışmalarına geçildi.

Ayrıca bölgede herhangi bir yakıt sızıntısı veya başka bir çevre kirliliğinin de yaşanmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK