Yüksekova Akçalı'da öğretmen eksikliği 1-2 ve 3-4 sınıflarını birleştirdi - Son Dakika
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Yüksekova Akçalı'da öğretmen eksikliği 1-2 ve 3-4 sınıflarını birleştirdi

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Yüksekova Akçalı\'da öğretmen eksikliği 1-2 ve 3-4 sınıflarını birleştirdi
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Hakkari Yüksekova Akçalı köyündeki okulda öğretmen eksikliği nedeniyle 1 ve 2'nci sınıflar ile 3 ve 4'üncü sınıflar birleştirildi. Veliler, farklı kademelerin aynı sınıfta eğitim görmesinin verimi düşürdüğünü belirterek okula öğretmen görevlendirilmesini istiyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyündeki ilk ve ortaokulunda öğretmen eksikliği nedeniyle bazı sınıfların birleştirilmesi velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, 1 ve 2'nci sınıflar ile 3 ve 4'üncü sınıfların aynı sınıflarda eğitim gördüğünü belirterek öğrencilerin kendi kademelerinde eğitim alabilmesi için okula öğretmen görevlendirilmesini istedi.

Akçalı İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen eksikliği nedeniyle 1 ve 2'nci sınıflar ile 3 ve 4'üncü sınıflar birleştirilerek eğitim görüyor. Veliler ise farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin aynı öğretmen tarafından ders görmesinin eğitimde verimi düşürdüğünü ve öğrencilerin dersleri takip etmekte zorlandığını belirtiyor.

Veliler, dört köyden öğrencilerin eğitim gördüğü okulda öğretmen eksikliğinin giderilmesini ve öğrencilerin kendi kademelerinde, ayrı sınıflarda eğitim almasını talep etti.

Veliler, geçen yıl okulda ücretli öğretmen bulunduğunu ancak bu yıl söz konusu öğretmenin görevlendirilmemesi üzerine sınıfların birleştirildiğini aktardı. Okulun fiziki şartlarının yeterli olduğunu belirten veliler, sorunun öğretmen eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

VELİLERDEN ÖĞRETMEN TALEBİ

Üçüncü sınıfa giden çocuğunun birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğünü belirten Erkan Çelik, "Öğrencim üçüncü sınıfa gidiyor. Üç ve dört sınıfları karma eğitim görüyorlar. Öğretmen eksikliğinden mağduriyet yaşıyoruz. Bütün fiziki şartlar okulumuzda mevcut, yalnız öğretmen eksikliğimiz var. İki sınıf karma olduğu için verimli eğitim alamıyorlar, eğitimden eksik kalıyorlar" dedi.

Veliler, daha önce muhtarla birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını ancak taleplerine ilişkin henüz sonuç alamadıklarını belirtti.

Veli Aleyna Arslan da öğrencilerin kendi kademelerinde eğitim görmesini istediklerini belirterek, okulda öğretmen ve servis eksikliği bulunduğunu söyledi. Arslan, sorunun çözümü için kadrolu ya da ücretli öğretmen görevlendirilmesini talep etti.

Veli Rasim Arslan ise geçen yıl okulda ücretli öğretmen bulunduğunu, bu yıl öğretmenin görevlendirilmemesiyle birlikte sınıfların birleştirildiğini söyledi. Arslan, "Üçüncü sınıflara ders anlatıldığı zaman dördüncü sınıflar dinleyemiyor. Diğerlerine anlatıldığı zaman diğerlerinin kafası karışıyor. Bu şekilde öğrenciler hiçbir şekilde verimli bir eğitim alamıyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DE SINIFLARIN AYRILMASINI İSTEDİ

Birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrenciler de yaşadıkları sorunları anlattı. Üçüncü sınıf öğrencisi Armanç Polat, üçüncü ve dördüncü sınıfların aynı sınıfta ders gördüğünü belirterek, "Kafam karışıyor, sonra da dersimi anlayamıyorum. Geçen sene kendi sınıfımız vardı, bizim için daha iyiydi" dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Şeyma Kaya ise farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin aynı sınıfta bulunmasının dersleri anlamasını zorlaştırdığını söyledi.

Öğrencilerden Asel Arslan da "Üçler ders işlerken biz dersi dinliyoruz ama anlayamıyoruz. Biz işlerken onların da kafası karışıyor. Öğretmen istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Yüksekova Akçalı'da öğretmen eksikliği 1-2 ve 3-4 sınıflarını birleştirdi - Son Dakika
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