Yüksekova'da Bayılan Genç İçin Ekipler Seferber Oldu

Yüksekova'da ot toplarken bayılan genç için ekipler seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot toplarken bayılan genç için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Akocak köyünde ikamet eden 30 yaşındaki İlyas Altuntaş, Büyükçiftlik beldesindeki Meydanbelek Yaylası'nda ot topladığı sırada rahatsızlanarak bayıldı. Yanındaki arkadaşının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, bitkin halde buldukları Altuntaş'a ilk müdahaleyi yaptı. Genç, daha sonra araçların ulaşabileceği bir noktaya kadar at sırtında taşındı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan ikinci müdahalenin ardından Altuntaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, yayla ve dağlık bölgelerde yapılan faaliyetlerde dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.